Lavoro, scade domani avviso pubblico per copertura di un posto di ingegnere

L’Aquila. Scade domani alle ore 12 l’avviso pubblico lanciato dall’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila riservato ai dipendenti di Pubbliche amministrazioni, a tempo pieno e indeterminato, finalizzato alla copertura di un posto di Categoria giuridica D – profilo professionale di Ingegnere civile/Ingegnere Edile Architetto/Architetto, mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.

Possono partecipare alla procedura i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei seguenti requisiti: essere personale di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni; essere fisicamente idoneo alle mansioni connesse al posto da coprire; ricoprire nell’Amministrazione di appartenenza la stessa posizione giuridica o equivalente di quella per la quale si presenta domanda; non essere stati destinatari, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori alla censura e che non abbiano a loro carico procedimenti disciplinari in corso; di godere dei diritti civili e politici; Di non avere cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e ss. mm. e ii.; essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza o della dichiarazione dell’Ente di appartenenza che il nulla osta non è necessario, da allegare alla domanda di partecipazione o da presentare successivamente nel termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione effettuata dalla scrivente Azienda; non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti, ostativi al rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; non essere sottoposto a misure di prevenzione; essere in possesso del titolo di laurea quinquennale o triennale e magistrale (3+2) in Ingegneria civile/Ingegneria Edile Architettura/Architettura; abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto; buona conoscenza dei sistemi informatici più diffusi.

A questa figura professionale si richiede capacità di sviluppare, gestire e coordinare le attività di competenza dell’Area tecnica ed informatica.

Nel testo dell’avviso si legge: Premesso che l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila è un Ente strumentale della Regione Abruzzo, istituito con L.R. n° 91 del 6.12.1994; Premesso altresì che al personale dipendente dell’Azienda si applica il CCNL del Comparto Funzioni Locali; vista la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 44, del 28.10.2021, con oggetto “Programmazione del fabbisogno del personale 2021 – 2023” , inviata alla Regione Abruzzo per l’approvazione con nota del 04.11.2021, prot. 3160, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 91/94, art. 13; vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 853, del 22.12.2021, con oggetto “Art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii. “Programmazione per il Fabbisogno del Personale 2021-2023” dell’ ADSU di L’Aquila. Provvedimenti, notificata in data 18.1.2022 dal Servizio Istruzione con comunicazione acquisita al protocollo al n. 217.