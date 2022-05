Lavoro e giovani, al liceo artistico di Castelli incontro su opportunità formazione Europea

Pescara. Si terrà domani, mercoledì 18 maggio alle ore 11.30, presso il Liceo Artistico “F.A. Grue” di Castelli un incontro organizzato dal servizio Eures della Regione Abruzzo in collaborazione con il Centro europe direct Abruzzo per avvicinare i giovani alle opportunità di formazione, studio e lavoro nell’Unione europea. Il seminario rientra nel calendario di incontri di orientamento sulla mobilità europea organizzati da Eures Abruzzo con gli istituti di istruzione superiore nell’ambito dei Pcto – percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro).

L’iniziativa, partita a dicembre per l’anno scolastico 2021-2022, ha visto la partecipazione di numerose scuole medie superiori della regione con la collaborazione di Anpal Servizi e il supporto dall’Ufficio scolastico regionale che si è fatto promotore dell’iniziativa su tutto il territorio. L’incontro di Castelli assume un’importanza particolare in quanto, dopo la serie di incontri svolti online durante tutto il periodo invernale, si terrà di nuovo in presenza presso la sede dell’Istituto e vedrà coinvolti gli studenti del 4° e 5° anno, rappresentando così anche un prezioso momento di “ripartenza” nell’ambito della collaborazione fra la Regione e il mondo scolastico. Il workshop ha l’obiettivo di aiutare i futuri neo-diplomati a trovare i programmi di mobilità, tirocini, scambi e volontariato offerti dall’Unione europea e illustrare loro gli strumenti necessari e consigli pratici per approcciarsi ad una esperienza in ambito comunitario.