Chieti. Il Centro per l’impiego di Chieti è alla ricerca di diverse figure professionali fra gli iscritti nelle liste delle categorie protette art. 1 l.68/99. Di seguito, tutte le figure ricercate, con i requisiti e i contatti per candidarsi.
Per conto dell’azienda Domys-Cure domiciliari d’Abruzzo Soc. Cons. a r.l., si cerca un fisioterapista per inserimento nelle sedi di Chieti, con contratto a tempo determinato 7 mesi, part-time 30 ore settimanali. Si richiede il possesso della relazione conclusiva in corso di validità, possesso della laurea in Fisioterapia, conoscenza del pacchetto Office, della patente tipo B e iscrizione al Fnofi. Per candidarsi inviare esclusivamente il modulo di adesione, debitamente compilato, al quale dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae, all’indirizzo: [email protected].
Per conto dell’azienda Domys-Cure domiciliari d’Abruzzo Soc. Cons. a r.l., si cerca un infermiere per inserimento nelle sedi di Chieti, con contratto a tempo determinato 7 mesi e pieno. Si richiede il possesso della relazione conclusiva in corso di validità, possesso della laurea in Scienze infermieristiche, conoscenza del pacchetto Office, della patente tipo B e iscrizione all’albo Opi. Per candidarsi inviare esclusivamente il modulo di adesione, debitamente compilato, al quale dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae, all’indirizzo: [email protected].
Si cerca, per conto di un’azienda operante nel settore pulizia generale (non specializzata) di edifici, un addetto alla pulizia quotidiana dei locali per inserimento presso le sedi di Chieti con contratto a tempo determinato 6 mesi, part-time 24 ore settimanali. Possesso della relazione conclusiva in corso di validità. Per candidarsi inviare esclusivamente il modulo di adesione, debitamente compilato, al quale dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae, all’indirizzo: [email protected].
Si cerca, per conto di un’azienda operante nel settore gestione integrata del ciclo dei rifiuti, un operatore di impianti di trattamento rifiuti per inserimento nella sede di Chieti con contratto a tempo indeterminato mesi e pieno. Si richiede possesso della relazione conclusiva in corso di validità, licenza media o diploma di scuola secondaria superiore, esperienza pregressa nella mansione, patente tipo B. Per candidarsi inviare esclusivamente il modulo di adesione, debitamente compilato, al quale dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae, all’indirizzo: [email protected].
Il Centro per l’Impiego di Chieti ricerca, per conto di un’azienda operante nel settore empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, un manovale di magazzino/addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita per inserimento nella sede di Chieti con contratto a tempo indeterminato e pieno. Si richiede possesso della relazione conclusiva in corso di validità, buona conoscenza del pacchetto Office. Per candidarsi, inviare esclusivamente il modulo di adesione, debitamente compilato, al quale dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae, all’indirizzo: [email protected].