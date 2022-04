Lavoro Abruzzo, centrosinistra in Regione: pronti tre disegni di legge

L’Aquila. Voce all’unisono per il centrosinistra abruzzese: avviare la discussione in aula di tre disegni di legge depositati in Consiglio regionale e mai calendarizzati dalla Giunta. Questa la richiesta dei consiglieri di centrosinistra Silvio Paolucci, Antonio Biasioli, Pierpaolo Pietrucci (Partito democratico), Sandro Mariani (Abruzzo in Comune), Americo Di Benedetto (Legnini Presidente) e Marianna Scoccia (Gruppo Misto). Il primo dei tre disegni è in materia di politiche del lavoro. A questo, si aggiungono uno sulla parità salariale a sostegno dell’occupazione femminile e uno di riforma del diritto allo studio. “I nostri obiettivi”, spiegano i consiglieri, “sono incentivare lavoro stabile, occupazione, formazione, al fine di colmare il divario di genere e patto generazionale. Chiediamo che le nostre proposte nate per affrontare i temi accennati trovino spazio in aula per avviare l’esame e il confronto”.

Il centrosinistra chiede di accelerare l’iter per potenziare il collegamento ferroviario della Roma-Pescara e di trovare una soluzione definitiva per l’aumento dei pedaggi autostradali. Tra le altre priorità indicate c’è l’effettiva attuazione alla Zona Economica Speciale. “Inoltre”, hanno spiegato, “il masterplan è fermo e manca un piano di azione industriale. L’Arap deve avere un ruolo sempre più attivo”. Tra le ulteriori azioni strategiche è stata indicata quella di liberare 50 milioni di euro per la riduzione Irap-Irpef, tenendo conto che a decorrere da quest’anno, la Regione Abruzzo non dovrà più sostenere i costi per il ripiano dei disavanzi della sanità abruzzese, giunti alla naturale scadenza. Nel 2021, infatti, sono state pagate le ultime rate del debito residuo delle cartolarizzazioni, per un totale di 41,21 mln di euro. Incentivi sono indicati sul turismo.