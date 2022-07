Lavori delle Commissioni: parere favorevole ai rendiconti regionali 2016 2020

L’Aquila. La giornata politica in Consiglio regionale è riassunta dalle parole del presidente della Commissione bilancio, Fabrizio Montepara, che esprime soddisfazione per il riallineamento dei rendiconti della Regione dal 2016 al 2020. “Finalmente il bilancio regionale parte da dati certi e questo aiuterà negli anni a venire la programmazione finanziaria. Si tratta di un lavoro essenziale – sottolinea Montepara – per impostare la nuova norma che andrà a regolamentare il piano di rientro del debito della Regione”.

Il parere della Prima Commissione arriva poco prima delle 17, dopo una mattinata in cui i documenti contabili regionali, inseriti in cinque progetti di legge, sono passati al vaglio dei membri di tutte le Commissioni consiliari. La sala “d’Annunzio” di Palazzo dell’Emiciclo, dedicata alle riunioni commissariali, ha visto un viavai di funzionari regionali e assessori, con la presenza costante dell’assessore regionale al bilancio, Guido Quintino Liris. I progetti di legge dedicati ai rendiconti andranno in approvazione nella prossima seduta del Consiglio regionale.

Tra gli altri provvedimenti esaminati e vistati dai commissari ricordiamo la risoluzione del consigliere Antonio Blasioli, approvata all’unanimità dai componenti della Commissione sanità e cultura (Quinta), che propone l’intitolazione della Biblioteca dell’Ospedale civile “S. Spirito” di Pescara ad Adelchi De Collibus. La Commissione territorio e ambiente (Seconda), in coda ai lavori sui rendiconti, ha svolto le audizioni relative alla riprogrammazione regionale delle volumetrie residue non utilizzate da parte dei soggetti pubblici gestori di impianti di smaltimento rifiuti. E’ stato ascoltato l’assessore regionale Nicola Campitelli, il dirigente del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Giunta regionale, il Sindaco di Cupello, il Presidente della Provincia di Chieti, il Direttore tecnico del Consorzio Intercomunale – C.I.V.E.T.A.. In seconda battuta è stato il turno di WWF Abruzzo, Legambiente Abruzzo, Confindustria Abruzzo, Cia Abruzzo, Coldiretti Abruzzo, Confagricoltura Abruzzo.