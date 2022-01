Lavorare in hotel, campeggi e agenzie di viaggi: tutte le informazioni su come fare

Pescara. L’EBTU Abruzzo comunica che è disponibile, sul proprio sito www.ebtuabruzzo.it, il nuovo servizio gratuito di “Cerco-Offro Lavoro”, riservato sia ai singoli individui che stanno cercando una occupazione in hotel, campeggi, pubblici esercizi e agenzie viaggi della Regione Abruzzo, che alle aziende del settore Turismo, iscritte all’EBTU Abruzzo, che sono in cerca di personale.

Il servizio, che si basa sull’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro, verrà costantemente aggiornato e monitorato dall’Ente Bilaterale, in qualità di intermediario e collante tra il mondo delle imprese e quello dei lavoratori.

“Quello che stiamo vivendo- dichiara il Presidente di EBTU Abruzzo, Giammarco Giovannelli- è un periodo difficile per tutti, ed in particolare per le imprese del nostro settore, tra i più colpiti dalla crisi. Mai come adesso, dunque, riteniamo essere necessario guardare avanti ed attuare tutte le azioni necessarie per superare questo difficile momento e poter affrontare il futuro con meno incertezze attraverso strumenti utili e fruibili.

In tale ottica, riteniamo che questo servizio possa rappresentare una preziosa opportunità per agevolare le imprese turistiche in quello che, nelle ultime due stagioni, si è rivelato essere un ulteriore ostacolo per il comparto ricettivo e dei pubblici esercizi, ossia la carenza di personale.”

“Dal punto di vista dei lavoratori, interviene il Vice Presidente Davide Frigelli, questa iniziativa permetterà a tutte quelle persone che vogliano lavorare nel settore Turismo, di avere un qualificato punto di riferimento per l’ingresso nel mondo del lavoro e per la realizzazione dei propri obiettivi”. Tutte le info sono disponibili sul sito www.ebtuabruzzo.it