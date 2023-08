Gioia dei Marsi. Una delle più belle voci italiane e artista di fama internazionale ha scelto l’Abruzzo, in particolare la Marsica, per le sue vacanze. La cantautrice Laura Pausini in questi giorni è a Gioia dei Marsi e Pescasseroli.

La cantante è rimasta colpita dai paesaggi di Gioia Vecchio ed ha postato sui suoi profili social una splendida foto al tramonto con la didascalia “Serenity”.

“Grazie da parte di tutta la comunità di Gioia dei Marsi”, ha commentato il sindaco Gianluca Alfonsi, “la invitiamo a visitarci quale ospite gradita”.

“Se una delle artiste più famose d’Italia, una delle voci più belle nel panorama musicale, commenta con una sola parola, “serenità”, l’emozione che le dona il paesaggio di Gioia Vecchio, c’è poco da aggiungere, siamo orgogliosi”, conclude il sindaco.