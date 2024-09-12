L’Aquila. Lega Abruzzo:



“Congratulazioni a Claudio Durigon e ad Alberto Stefani, nuovi vicesegretari che raccoglieranno il testimone del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del ministro Giancarlo Giorgetti, affiancando Andrea Crippa. Sono certo che ricopriranno al meglio questo ruolo, continuando come hanno fatto finora a dare il massimo per rafforzare il legame con i territori e far crescere la nostra grande comunità. Da parte mia e di tutta la Lega Abruzzo a loro i migliori auguri di buon lavoro”. Così in una nota Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega Abruzzo e sottosegretario al Masaf.