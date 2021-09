L’Atletica Vomano e i 30 anni di primati, il club Morro D’Oro festeggia risultati di prestigio individuali e di squadra

Teramo. Il già ricco palmares è stato ulteriormente impreziosito dal titolo Italiano assoluto di salto in alto 2020 con la misura di 2.28 di Gianmarco Tamberi che costituisce il nuovo primato Regionale assoluto, conquistato con la maglia dell’Atletica Vomano. L’Azzurro delle Fiamme Oro che appena dopo un anno aver lasciato l’Abruzzo conclude la magica stagione 2021 in testa al ranking mondiale della specialità, vinto l’Oro Olimpico di Tokyo 2020 e in Diamond League, prima volta per un atleta italiano, strepitosi risultati conquistati sotto la guida tecnica di papà Marco allenatore tesserato da anni con il Club di Morro D’Oro, traguardi che costituiscono dei primati assoluti nella storia dell’Atletica Vomano.

Il prossimo 23 novembre l’Atletica Vomano nella ricorrenza dei 30 anni dalla sua fondazione, per volontà del Presidente Ferruccio D’Ambrosio, il Direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe e di un gruppo di appassionati, festeggerà i principali risultati costellati di successi individuali e di squadra a livello giovanile e assoluto ad iniziare dai nove anni di militanza nella massima serie A – Oro, la conquista di uno storico e unico scudetto per una squadra Abruzzese nella massima rassegna dei campionati Italiani assoluti su pista maschile 2010, le 6 finali di Coppa Italia e Top Challenger, il Titolo tricolore dei Campionati Italiani di corsa (combinata) 2005, il titolo Italiano di corsa in montagna junior 2007,a cui si aggiungono 42 piazzamenti di prestigio alle finali Nazionali di Società tra cui: vice Campioni assoluti su pista maschile 2011 e 2012; terzo posto nel 2008; vice Campioni junior- promesse maschile indoor 2010; vice Campioni junior di cross 2007; 3° posto Campionato assoluto di cross 2007 vice Campioni nel 2013 e podio nel 2012 alle finali di cross junior; 1° posto alla finale “B” assoluto su pista maschile 2003; 1° posto Finale interregionale assoluto maschile su pista 2015.

Numerose sono state le Maglie Azzurre indossate per gli atleti dell’Atletica Vomano: ben 13 presenze nella Nazionale assoluta dove spicca l’ex Campione del Mondo di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco, il marciatore Fortunato D’Onofrio, il velocista Mario Andre’ Bassani, e gli Abruzzesi Antonello Petrei e Mario Fattore già Campione Mondiale dei 100 km, altre 8 presenze nella Nazionale under 23 e 25, per il discobolo Nazzareno Di Marco, e i beniamini locali, i mezzofondisti Pietro Pelusi e Giuseppe Bruni, principale sponsor dell’atletica Vomano a fine carriera.

I piazzamenti di prestigio a rassegne internazionali sono stati:

Tamberi Gianmarco- 3°posto Campionati Europei under 2011- salto in alto- (2.25) Tallin (Estonia)

Gibilisco Giuseppe- 4° posto ai Campionati Europei 2010- asta- Barcellona- 2010

Gibilisco Giuseppe- 3° posto Coppa Europa per Nazioni-2010- asta – Bergen (Norvegia)

Gibilisco Giuseppe – Finalista CAMPIONATI DEL MONDO-2009 – Asta- Berlino

Tamberi Gianluca – 4° posto CAMPIONATI EUROPEI under 20-2009 – giavellotto- Novi Sad

Macchia Riccardo – 5° posto CAMPIONATI EUROPEI under 20-2009- marcia km 10- Novi Sad

Tamberi Gianluca – 1° classificato coppa Mediterraneo under 20-2009- giavellotto Madrid

Macchia Riccardo – 1° classificato incontro Internazionale marcia U. 20 –2009-Podebrady

Macchia Riccardo – 2° classificato – incontro Internazionale marcia U.20-2009- Metz

Pelusi Pietro- 1° posto-mt 1500- rappresentative Nazionali under 17-1995- Praga

Pelusi Pietro –4° classificato- mt 1500- giochi Europei gioventù1995 – Bath (Londra)

Pelusi Pietro- 1° posto- mt 1000 (2.28.1)- Golden Gala- allievi-1995- Roma

Pelusi Pietro-1° posto- incontro per rappresentative Italia centro- Francia- mt 1500- 1997- Roma

Rastelli Romina-1° posto- incontro per rappresentative Italia centro-Francia- mt 800- 1997- Roma

Pelusi Gianluca-3° posto- incontro per rappresentive. Italia centro- Francia- mt 3000 st-1997- Roma

Pelusi Pietro-1° posto- incontro Internazionale- all’aperto-1998- mt 1500- Vittel (Francia)

Pelusi Pietro-1° posto- incontro per rappresentative Italia centro- Francia- mt 1500- 1997- Roma

Rastelli Romina- 1° posto- incontro per rappresentative Italia centro-Francia- mt 800- 1997- Roma

Pelusi Gianluca-2° posto- incontro per rappresentive. Italia centro- Francia- mt 3000 st-1997- Roma

Pelusi Gianluca –Titolo Mondiale junior a squadra- 1998- corsa in montagna-Entre-Deux(Francia

Pietro Pelusi- 3° posto inc. Internazionale under 23- 1998- mt 1.500 (3.41.88) Maguenau (Francia)

Pietro Pelusi- Primato Regionale assoluto 1998- mt 1.500 (3.41.88) Maguenau (Francia))

Pelusi Pietro- Finalista- Campionati Europei under 23- mt 1500 -1999- Goteborg

Pelusi Pietro- 1° posto- incontro Internazionale under 23 –all’aperto- mt 1500-1999- Mantova

Fattore Mario – Titolo Mondiale di ultramaratona – 2001- Cleder

Fattore Mario – Titolo Europeo di ultramaratona – 2001(Winschoten)

Fattore Mario Titolo Mondiale di ultramaratona-2002- (Torhout)

Sardella Vito -12° posto maratona New York -2003

Panza Daniel – 1° posto- mt 100-(10.59) Incontro Internazionale – Marsiglia-2005

Panza Daniel- semifinalista Campionati Europei- junior- mt 100- Kaunas(LTU)- 2005

D’Onofrio Fortunato- Medaglia D’Argento a squadra- Coppa Europa di marcia 2007

Gibilisco Giuseppe – Finalista CAMPIONATI DEL MONDO-2009 – Asta- Berlino

Tamberi Gianluca – 4° posto CAMPIONATI EUROPEI under 20-2009 – giavellotto- Novi Sad

Macchia Riccardo – 5° posto CAMPIONATI EUROPEI under 20-2009- marcia km 10- Novi Sad

Tamberi Gianluca – 1° classificato coppa Mediterraneo under 20-2009- giavellotto Madrid

Macchia Riccardo – 1° classificato incontro Internazionale marcia U. 20 –2009-Podebrady

Macchia Riccardo – 2° classificato – incontro Internazionale marcia U.20-2009- Metz

Le più significative Maglie Azzurre Under 20, sono state le n.45:

Gasbarri Federico- Campionati Europei under 20 – dal 18 al 21 luglio 2013 – Rieti

Gasbarri Federico- incontro internaz. indoor (Germania- francia- Italia) 02 marzo-03 Ancona

Amati Marco- incontro Internazionale marcia km 10 juniores- 2012- Prodebray

Tamberi Gianmarco- 3° posto campionati Europei 2011- salto in alto under 20 (2.25) Tallin (Est)

Tamberi Gianmarco- Campionati del Mondo under 20- 2010- alto- Moncton (Canada)

Tamberi Gianmarco- incontro Internazionale indoor -under 20-2010-alto- Ancona

Bruno Leonardo- incontro Internazionale indoor- under 20- 2010- triplo- Ancona

Pelusi Pietro- incontro Internazionale- indoor-1996- mt 800- Lievin (Francia)

Pelusi Pietro- incontro Internazionale- all’aperto- 1996- mt 1500 Lievin (Francia)

Pelusi Pietro- incontro Internazionale all’aperto- 1996- mt 1500- Nembro (BG)

Pelusi Pietro- Campionati Mondiali junior di cross- 1997 – Torino (marzo)

Pelusi Pietro- Campionati Europei junior di cross – 1997- Lisbona(dicembre)

Rastelli Romina- incontro Internazionale-mt 400-staffetta 4×400- 1997-Gorizia

Pelusi Pietro- incontro Internazionale- mt 1500- 1997- Gorizia

Pelusi Pietro- incontro per rappresentative Italia centro- Francia- mt 1500- 1997- Roma

Rastelli Romina- incontro per rappresentative Italia centro-Francia- mt 800- 1997- Roma

Pelusi Gianluca- incontro per rappresentative Italia centro- Francia- mt 3000 st-1997- Roma

Rastelli Romina-i Campionati Europei di cross 1998- Ferrara

Pelusi Gianluca – corsa in montagna N° 02 presenze- 1998- Entre Deux (Francia)

Pelusi Pietro- incontro Internazionale- all’aperto- mt 1500-1998- Vittel (Francia)

Pelusi Pietro- incontro Internazionale under 23 –all’aperto- mt 1500-1999- Mantova

Pelusi Pietro – Campionati Mondiali di cross junior/m 1997-Torino

Panza Daniel – Campionati Europei su pista 2005 mt 100- staffetta 4×100

Panza Daniel- incontri Internazionali su pista – 2005- N° 02 presenze- mt 100- staffetta 4×100

Capotosti Leonardo- Campionati Mondiali su pista 2006 – 400 hs

Malvestuto Grilli – incontro Internazionale su pista – 2006- mt 400 hs

Brancato Alessandro- Campionati Mondiali di cross- 2007

Capotosti Leonardo- Campionati Europei su pista- 2007

Capotosti Leonardo – incontri Internazionali su pista -N° 04 presenze- 2006 al 2007, 400 hs

Daniele Greco- Finalista Campionati Mondiali su pista 2008- salto triplo

Sabbio Emanuele Finalista Campionati Mondiali su pista 2008, giavellotto

Macchia Riccardo Triangolare U. 20-2009- Italia – Francia – Germania – Marcia Km 5 – Metz

Tamberi Gianluca Quadrangolare Lanci lunghi U. 20-2009- Italia – Francia – Giavellotto -Lione;

Macchia Riccardo incontro Internazionale marcia under 20 anno 2009 km 10 su strada Podebrady, Italia, Rep. Ceca Bielorussia, Ungheria, Slovacchia, Francia, Svezia, Svizzera, Ucraina;

Macchia Riccardo Coppa Europa Marcia .2009 strada km 10 Metz

Macchia Riccardo Europei Juniores-2009- marcia km 10 – Novi Sad

Tamberi Gianluca Europei Juniores -2009- giavellotto -Novi Sad

Tamberi Gianluca Coppa Mediterraneo-2009 – giavellotto Madrid

Presenza in Maglia Azzurra under 18 per Desolina Pagnottella – incontro Internazionale su pista -1996- 400 hs Sparta (Grecia).

I primati italiani di categoria sono stati 4:

Tamberi Gianluca- giavellotto under 20 mt 72,76 – Novi Sad -2009;

Greco Daniele – salto triplo junior indoor(16.12) (Ancona)-2008;

Greco Daniele uguagliato primato all’aperto salto triplo junior- 2008;

Rastelli Romina- mt 1000 (2.45.70) Indoor under 23(Ancona)-2001.

I Titoli Italiani di categoria vinti sono stati 44:

Tamberi Gianmarco Campione Italiano assoluto salto in alto 2020- (Padova)

Salvatore Angelozzi Campione Italiani allievi 2017 salto triplo-Rieti

Tamberi Gianmarco Campione Italiano junior 2011 indoor- salto in alto- Ancona

Tamberi Gianmarco Campione Italiano junior 2011 all’aperto- salto in alto- Bressanone

Pagani Jonathan Campione Italiano promesse indoor 2011- getto del peso- Ancona

Pagani Jonathan Campione Italiano promesse all’aperto 2011- getto del peso- Bressanone

Pagani Jonathan Campione Italiano indoor under 23- 2010-Ancona- getto del peso

Pagani Jonathan Campione Italiano under 23 – 2010- Pescara- getto del peso

Macchia Riccardo Campione Italiano junior indoor 2009 (Ancona) km 5;

Tamberi Gianluca Campione Italiano invernale giovanile 2009 di lancio giavellotto (Bari) ;

Tamberi Gianluca Campione Italiano junior di lancio del giavellotto all’aperto 2009

Greco Daniele Campione Italiano junior indoor 2008-salto triplo- Ancona

Sabbio Emanuele Campione Italiano junior su pista-2008- lancio del giavellotto- Torino

Greco Daniele Campione Italiano junior su pista-2008- salto triplo- Torino

Capotosti Leonardo Campione Italiano promesse su pista-2008- mt 400 hs – Torino

Capotosti Leonardo Campione Italiano junior su pista 2007- mt 400 hs –

Brancato Alessandro Campione Italiano junior maratonina 2007

Brancato Alessandro Campione Italiano junior maratonina 2006

Fattore Mario Campione Italiano assoluto di ultramaratona-2001- Firenze

Fattore Mario Campione Italiano di ultramaratona -2004- Firenze

Fattore Mario Campione Italiano di ultramaratona -2003- Firenze

Fattore Mario Campione Italiano di ultramaratona -2005- Firenze

Fattore Mario Campione Italiano di maratona estrema -2002

Fattore Mario Campione Italiano di trail-2002

Rastelli Romina Campione Italiano promesse indoor – mt 1000 (2.45.70)-2001- Ancona

Pelusi Pietro Campione Italiano promesse indoor -2000-mt 1500- Ancona

Pelusi Pietro Campione Italiano promesse indoor 1999-mt 1500- Napoli

Pelusi Pietro Campione Italiano promesse all’aperto 1999- mt 1500- Fiuggi

Pelusi Gianluca Campione Italiano corsa in montagna- 1999- Pescasseroli (Aq)

Pelusi Pietro Campione Italiano promesse all’aperto 1998- mt 1500- Pesaro

Pelusi Pietro Campione Italiano junior all’aperto-1997- mt 1500- Grosseto

Pelusi Pietro Campione Italiano junior indoor 1997- mt 1500- Ancona

Pelusi Pietro- TITOLO ITALIANO- mt 1500(3.54.6) –1995- Siderno Marina (RC)

I piazzamenti degli atleti della categoria allievi sono stati n. 14

Pelusi Pietro- 5° posto- mt 800(1.54.8)- 1994- Torino

Marini Fafino- 5° posto mt 2000 st (6.06.1)-1994- Torino

Pagnottella Desy- 2° posto – mt 400 hs(1.02.4)-1995- Siderno Marina (RC)

Pelusi Gianluca- 2° posto- mt 2000 st (6.08.52) -1996- Senigallia (AN)

Rastelli Romina- 3° posto-mt 800 (2.14.28)- 1996- Senigallia (AN)

Pagnottella Desy-3° posto- mt 400 hs (1.02.83)-1996- Senigallia (AN)

Staffetta 4×400 (Modesti-Pellegrini- Pagnottella- Rastelli) 4° classificata-1996- Senigallia (AN)

Sette Alessandro- 2° classificato- mt 400- 2001- Fano

Lamolinara Simone- 2° classificato- mt 800(1.54.54)- 2003- Torino

Angelozzi Salvatore – 3° classificato – salto triplo indoor- 2016 – Ancona

Angelozzi Salvatore- 2° classificato – salto triplo indoor – 2017- Ancona

I podi ai Campionati Italiani di categoria junior e promesse sono stati:

Pelusi Pietro- 2° posto- C.I. indoor junior-1996- mt 1500- Ancona

Pelusi Pietro- 2° posto- C.I. all’aperto junior 1996- mt 1500- Bressanone

Rastelli Romina- 2° posto C.I. all’aperto junior – 1997-mt400 (56.93)- Grosseto

Rastelli Romina -2° posto C.I. indoor –mt 1500-1998- Genova

Pelusi Gianluca-3° posto C.I. di maratonina junior (1h10.20)-1998- Foligno

Pelusi Pietro- 2° posto Campionati Italiani promesse indoor-1998-mt 1500- Ancona

Pelusi Gianluca- 3° posto C.I. corsa in montagna –under 23-2001- Torino

Rastelli Romina -3° posto C.I. promesse mt 800-Fiuggi

Pelusi Pietro – 3°posto C.I. assoluti maschili su pista 1999, mt 1500- Pescara

Petrei Antonello- 2° posto C.I. maratonina assoluti maschili-2006- Modena

Panza Daniel – 2° posto mt 100- junior- 2005- Grosseto

Panza Daniel- 2° posto mt 200-junior-2005- Grosseto

I Podi ai Campionati Italiani di categoria sono stati 69 dal 1995 al 2020 con gli atleti:

Pelusi Pierto – mt -800- mt 1500- Pelusi Gianluca- mt 3000 siepi- corsa in montagna, Rastelli Romina – mt 400- mt 800- mt 1500, Bruni Giuseppe ½ maratona ,,Panza Daniel- mt 100- mt 200, Magi Emanuele- mt 400, Capotosti Leonardo- mt 400 hs, Di Marco Nazzareno- lancio del disco, Soprano Giuseppe- ½ maratona, Marchetti Francesco – mt 5000- ½ maratona,Sabbio Emanuele – lancio del giavellotto, Ragusa Davide- mt 5000- cross- ½ maratona, Marsigliani Luca – salto in lungo, Pagani Jonathan – lancio del peso, Bassani Mario- mt 200, Gibilisco Giuseppe – salto con l’asta, Macchia Riccardo- marcia km 10 (n°02), Carozza Fabiano mt 1500 (n° 03) Perrone Marco- mt 400 (n° 02), Leonardo Bruno- salto triplo(n° 02) Tamberi Gianmarco- salto in alto, Crosio Lorenzo*- salto in lungo- Capotosti Leonardo*- mt 400 hs-Macchia Riccardo*- marcia-Calabrese Carlo lancio del martello juniores (n°02)- Amati Marco – marcia km 10 juniores- Vetere Stefano lancio del peso promesse(n°02)Gasbarri Federico mt 1500 indoor junior, Marco Macchia maratonina junior, Angelozzi Salvatore salto triplo indoor allievi, Mantenuto Lorenzo salto in lungo junior indoor, Angelozzi Salvatore salto triplo allievi indoor

Atleti in evidenza al criterium Nazionale Cadetti e allievi (15 anni)

Pagnottella Desy- TITOLO ITALIANO-1993- cadette mt 300 hs (46.24)- Montecatini Terme

Rastelli Romina- 2° posto –mt 600- cadette- 1993- Montecatini Terme

Pelusi Pietro- 3° posto- mt 1500-allievi-1993- Montecatini Terme

Pagnottella Desy – 6° posto- cadette – cross-1993- Abano Terme

Pagnottella Desy- 3° posto- cadette – mt 300hs-1994-Riccione

Di Domenico Danilo- 4° posto- cadetti- getto del peso-1994- Riccione

Foglia Giovanni- 7° posto- cadetti- lancio del martello-1994- Riccione

Foglia Giovanni- TITOLO ITALIANO- cadetti- lancio del martello kg 5- (48.82) 1995-Riccione

Di Domenico Danilo- 5° posto- cadetti- lancio del peso kg 5- (mt 16.00)- 1995- Riccione

Lamolinara Simone 5° posto criterium Nazionale cadetti-2001-Isernia

Migliore prestazione Italiana cadette 80hs (11.4) di Desolina Pagnottella nel 1994

Atleti in evidenza alle Finale Nazionali Giochi della Gioventu’

Pagnottella Desy – TITOLO ITALIANO-1993- 80hs (12.3) Venezia

De Lauretis Luca- 5° posto marcia km 3 – Venezia

Pagnottella Desy- 6° posto- cross- 1993- Lecce

Di Domenico Danilo- 3° posto- lancio del peso- 1994 – Torino

Atleti in evidenza ai Campionati Italiani Universitari

N° 01 Titolo Italiano Universitario -2012 marcia km 5 Riccardo Macchia- Catania

N° 01 Titolo Italiano Universitario 2009, salto in lungo- Borromei Roberto

N° 01 Titolo Italiano Universitario 2008, 400 hs, Leonardo Capotosti

N° 05 podi ai Campionati Universitari 2007-2008 atleti: Pelusi, Di Marco, Borromei

Borromei Roberto 6° Campionati Nazionali Universitari 09 Lignano Sabbiadoro -Lungo

Pelusi Pietro- 3° posto mt 1500- Catania- 2005

Rastelli Romina- 3° posto- mt 3000-2002

Atleti in evidenza alle Finali Nazionali studenteschi

Rastelli Romina – 5° posto- cross – 1994- Camaiore (LU)

Rastelli Romina- 3° posto- mt 1000- 1994- Riccione

Sette alessandro- TITOLO- ITALIANO- 2001- staffetta 4×100-

Primati Regionali – giovanili e assoluti-

Rastelli Romina – mt 600- cadette (1.34.8) 1994- Pescara

Pagnottella Desy- mt 300 hs- cadette- (43.9)- 1994- Bergamo

Pagnottella Desy- tetrathlon- cadette-(3.210)-1994- Pescara

Primato Regionale assoluto 1500 mt, Pietro Pelusi- 3.41.88

Primato Regionale assoluto lancio del disco 2007, Nazzareno Di Marco

Primato Regionale assoluto lancio del giavellotto 2008, Emanuele Sabbio

Primato Regionale assoluto salto in lungo 2007, Roberto Borromei

Primati Regionali assoluti mt 10.000 e maratona 2006, Antonello Petrei

Primato Regionale lancio del martello cadetti 2005, Gianmarco Di Anastasio

Primato Regionale lancio del peso(kg 7.260)mt 15.88 indoor 2009, Jonathan Pagani

Primato Regionale di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco (79) mt 5,70 – Formia 25/07/2009

Primato Regionale di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco (79) mt. 5.75- Barcellona 24/08/2010

Primato Regionale lancio del giavellotto Tamberi Gianluca (90) mt 72.76 Novi Sad 25/07/2009

Primato Regionale mt 200 Bassani Mario Andre’ (83) Goteborg 09/06/2009

Primato Regionale getto del Peso under 23 Pagani Jonathan (89) – Pescara 13/06/2010

Primato Regionale del Lancio del martello assoluto POVEGLIANO LORENZO – RIETI- 29/09/2013

Primato Regionale del Salto in alto Gianmarco Tamberi (92) – Padova 28 agosto 2020) mt 2.28

Attività di vertice Master

3° posto Mondiali 2009 MM40 salto con l’asta all’aperto, Fulvio Andreini

Titolo Europeo 2008 MM40 salto con l’asta all’aperto, Fulvio Andreini

Titolo Europeo 2009 MM40 salto con l’asta indoor, Fulvio Andreini

Medaglia d’argento Campionati Mondiali master 2007, salto con l’asta Fulvio Andreini

Titolo Italiano di maratonina master 2001-Di Marzo Gaetano

Primato Italiano e Titolo Italiano MM35, indoor 2007 salto con l’asta Fulvio Andreini

Di Marzo Gaetano- 2° posto C.I. cross- 2005- Macerata