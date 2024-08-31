Vasto. “I libri accompagnano la nostra crescita e ci invitano a condividere il sapere, la Biblioteca APC di Vasto offre uno spazio importante per la città perché apre le sue porte a grandi e piccoli con un patrimonio librario che si unisce ai servizi di Wi-Fi e di Sala lettura”.

A dirlo è l’assessore con delega alla Cultura della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, in occasione della sua visita presso la Biblioteca di Vasto, Associazione di Promozione Culturale.

“L’Auditorium presente nella struttura, inoltre, consente di ospitare numerose iniziative dedicate alle arti e ciò dona un valore aggiunto alla Biblioteca perché permette attività di condivisione che rappresentano il cuore culturale delle comunità”, conclude Santangelo.