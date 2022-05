L’assessore Quaresimale sul tema esuberi Betafence di Tortoreto: “La Regione sarà in prima linea”

Teramo. “Dopo aver appreso dalla stampa circa la possibilità di alcuni esuberi alla Betafence di Tortoreto ho immediatamente contattato i vertici dell’azienda”, ha dichiarato l’assessore al lavoro della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale sull’annuncio dei 60 esuberi della Betafence di Tortoreto, già raccontato nei giorni scorsi sulle pagine di AbruzzoLive.

“I sindacati non sono stati coinvolti in questa fase perché si è trattato solo di una richiesta di informazioni e non di un tavolo istituzionale. Nel momento in cui in Regione si aprirà una vertenza vera e propria i sindacati saranno regolarmente contattati e coinvolti come abbiamo sempre fatto”.

“Mi pare strumentale questo attacco, le stesse organizzazioni sindacali non possono negare di aver sempre avuto il mio appoggio, sin da quando ho lavorato per evitare la delocalizzazione della Betafence in Polonia. Un lavoro che negli anni scorsi ha dato importanti risultati e che sicuramente sarà alla base delle successive trattative. La Regione sarà in prima linea, come sempre ho fatto, per tutelare i lavoratori. L’obiettivo, logicamente, è quello di garantire i livelli occupazionali”, ha concluso Quaresimale.