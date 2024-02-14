Sulmona. La disponibilità di autobus navetta, che collegheranno il centro della Città alla Stazione ferroviaria di Sulmona, nella giornata di domenica, a beneficio anche dei viaggiatori della Transiberiana d’Abruzzo, è stata tra le ipotesi prese in considerazione dall’Assessore ai Trasporti, Elio Accardo, a conclusione dell’incontro con i rappresentanti dell’Agenzia Viaggi Pallenium.

L’Agenzia è stata invitata all’incontro dallo stesso Assessore, per conoscere da vicino eventuali possibilità di miglioramento dei vari servizi legati alla Transiberiana. Nel corso dell’incontro è stata considerata anche l’ipotesi di istituire un bus a chiamata per favorire l’afflusso di turisti in visita all’Abbazia Celestiniana, al Campo 78 di Fonte d’Amore e all’area archeologica del Morrone. Se tale ipotesi sarà attuabile rappresenterà di certo un valore aggiunto notevole.

“Mi attiverò, di comune accordo con gli uffici del settore Trasporti, per venire incontro alle esigenze rappresentatemi e che sono un’opportunità per incentivare e agevolare, nel modo migliore, il turismo nella nostra Città e nel territorio, una risorsa di incomparabile importanza, da mettere sempre più a frutto. La Transiberiana uno dei volani più importanti che contribuisce all’incremento del turismo nella nostra Città e nel territorio, ricordando che nel 2023 sono state ben quarantamila le presenze registrate con la Transiberiana”. Lo dichiara l’Assessore ai Trasporti, Elio Accardo.