Avezzano. Ottime notizie provenienti dal sito della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera), dove è possibile trovare notizie relative alle varie società affiliate su tutto il territorio nazionale. Proprio dalla fonte ufficiale arriva la notizia che la “Asd Runners Avezzano”, questa la denominazione ufficiale della società avezzanese, risulta essere la prima per numero di iscritti Master Fidal ovvero 53 atleti, seguita dalla “Asd Atletica Abruzzo L’Aquila” con 49, chiude il podio virtuale la “Asd Usa Sporting Club Avezzano” con 25.

Risultato questo ottenuto grazie alla dedizione e al lavoro di crescita portato avanti dal direttivo della società guidata dall’avvocato Gino Bellisari con il supporto fondamentale di tutti i suoi collaboratori Gaetana Cestola, Alberto Severini, Giovanni Ranfone, Roberto Bondatti e Fernando Scatena e di tutti gli atleti che con orgoglio portano sulla strade del centro Italia e non solo, i colori della Runners.

Tra le altre società marsicane è giusto segnalare la “Asd Magic Runners Tagliacozzo” con 23 atleti tesserati, il “Gs Avezzano” con 16 e il “Gr. Sportivo Celano SSD a RL” con 10 atleti.

Il numero, come già specificato, è riferito agli atleti tesserati Fidal Master; esistono anche altri enti di promozione sportiva ai quali fanno riferimento le società marsicane e non solo come la Uisp, che ha assegnato alla Fucino Half Marathon del 30 aprile 2023 il campionato italiano Uisp di Mezza Maratona.