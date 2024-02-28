L’Aquila. “La nomina dell’aquilana Alessandra Priante alla guida della neonata Enit Spa, ci riempie di orgoglio. La scelta effettuata dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, testimonia che l’Abruzzo è capace di proporre persone valide e qualificate. Sicuramente le origini di Alessandra Priante segneranno il suo lavoro in questa azienda pubblica che avrà l’importante compito di continuare a valorizzare la risorsa turismo in Italia.

Seguiremo con la massima attenzione le sue politiche di promozione, pronti a dare il nostro contributo per le aree interne, i borghi e la costa abruzzesi. Ad Alessandra, manager energica, di successo e dalla lunga carriera, culminata alla direzione europea dello UNTWO, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo a livello globale, vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell’intera Giunta regionale e della Municipalità aquilana”. Lo hanno dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.