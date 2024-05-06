L’Aquila. Dopo 9 edizioni in Liguria, la “Rea Palus Race – La Corsa con Ostacoli” debutterà a L’Aquila l’ 8 giugno 2024, segnando una tappa significativa nel panorama sportivo locale e non solo. L’evento OCR (Obstacle Course Race) si propone di offrire un’esperienza unica, con un percorso che toccherà le principali piazze e monumenti del centro storico, tra cui il Castello Spagnolo, San Bernardino, Collemaggio e la Villa Comunale.

Finalmente è il momento di svelare la mappa del percorso, consultabile online al link bit.ly/RPR24MAPSLAQUILA. Questo consentirà ai partecipanti di avere una visione dettagliata del tracciato e dei punti salienti lungo il percorso, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e accessibile. Un’altra importante notizia è l’offerta speciale per le prime 100 iscrizioni, con un prezzo bloccato a soli 29€ per tutte le categorie. Un’opportunità da non perdere per gli appassionati di sport adrenalinici e per coloro che desiderano mettersi alla prova in una competizione unica nel suo genere, dove il divertimento è il filo conduttore che unisce attività fisica ed emozione.

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Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 maggio, dando a tutti i partecipanti la possibilità di garantire il loro posto in questa emozionante avventura. Il percorso della gara partirà e terminerà al Parco del Castello, dove verrà allestito un Village dell’evento con stand espositori, area premiazioni e altre attività collaterali. Tutto è pronto per mettere alla prova i partecipanti di questa prima edizione abruzzese della “Rea Palus Race – La Corsa con Ostacoli”. Proprio gli ostacoli, l’elemento di spicco di questa disciplina, saranno i protagonisti: come da tradizione saranno in tutto 21 e saranno, come sempre, divertenti e stuzzicanti, con alcune “chicche” create ad hoc per L’Aquila. In un’ottica di collaborazione e coinvolgimento della comunità locale, siamo lieti di annunciare le partnership con diverse associazioni del territorio. Tra queste, i Bandierai Dei Quattro Quarti di L’Aquila, che non solo si esibiranno prima delle premiazioni previste per le ore 13.30, ma contribuiranno anche alla creazione di uno degli ostacoli della gara, come anche G.S. Pallacanestro L’Aquila, storica associazione cestistica aquilana, che sarà protagonista di una divertente prova da superare.

Sarà invece a cura di “PIVEC Pronto Intervento Volontariato Emergenza Civile L’Aquila” – altra importante realtà territoriale – la gestione della sicurezza e il controllo del percorso di gara con un massivo dispiegamento di forze a garanzia di un sereno svolgimento dell’evento. Non da ultimo, la collaborazione con l’ASD Atletica Abruzzo L’Aquila renderà quest’evento ancora più speciale. La Rea Palus Race è orgogliosamente patrocinata e sostenuta dalla Regione Abruzzo e dal comune dell’Aquila attraverso il progetto “L’Aquila Cresce con lo Sport”, dimostrando l’impegno delle istituzioni nel promuovere lo sport e il benessere nella comunità. Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento, è possibile visitare il sito web https://www.reapalusrace.it/la-corsa-con-ostacoli-l-aquila/. L’Aquila si prepara dunque a diventare il palcoscenico di una sfida epica, un’occasione per celebrare lo sport, la resilienza e la forza della comunità. Non perdete l’opportunità di essere parte di questa avventura unica nel suo genere.