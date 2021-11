L’Aquila Rugby ritira la maglia 13 in omaggio a Gianluca “Giggiò” Sarra

L’Aquila. L’Aquila Rugby ASD scenderà in campo domani allo stadio “Fattori” con il celebrativo “Spallone neroverde” che avrà sulla manica destra la scritta Giggio’, una dedica speciale per ilcompagno scomparso Gianluca Sarra. In occasione della giornata neroverde, con l’esordio interno contro l’AmatoriRugby Teramo, sarà ritirata la maglia numero 13 alla presenza di Tania Sarra e Stefano Parisse. Gianluca, che aveva già militato anche nelle giovanili della Polisportiva L’Aquila Rugby, era una promessa del mondo del mondo del rugby di livello nazionale.

L’annuncio di questo commemorazione del giovane rugbista è stato dato ieri sera all’Aquila, nella sala consiliare del Comune, dove è stata presentata anche la prima squadra dell’Aquila Rugby ASD. La formazione, composta attualmente da 29 tesserati, con altri elementi pronti ad unirsi nelle prossime settimane, sarà impegnata in questa prima fase della stagione sportiva 2021-2022 nella Coppa Abruzzo Seniores. Sotto la direzione tecnica di Alessandro Marozzi L’Aquila Rugby Asd è guidata dall’head coach Alessandro Mucciante, dal coach Pierluigi Orzieri e dell’allenatore della mischia Marco Pezzopane.

“Il nostro è un gruppo giovane, l’obiettivo è quello di costituire uno zoccolo duro per poter programmare al meglio gli anni futuri”, ha affermato coach Mucciante, “la nostra peculiarità è il collettivo”. Il gruppo neroverde è stato accolto dal presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, dall’assessore comunale allo Sport ,Vito Colonna e dal nuovo direttivo neroverde composto dalla presidente Carla Ianni, vice presidente Marcello Masci, tesoriere Vincenzo Savini e consiglieri Giovanna Arnone e Ramon Gimenez De Lorenzo. Soddisfatta la neo Presidente Carla Ianni: “La mia presidenza è iniziata in salita. Soltanto pochi mesi fa questi numeri erano impensabili. Grazie alla fiducia dei ragazzi e al lavoro degli allenatori L’Aquila Rugby scenderà in campo continuando a scrivere la propria storia”, ha detto Ianni. “Con il mio Direttivo continueremo a lavorare fuori dal campo per i ragazzi anche delle Under 17 e 15”.Presenti, tra gli altri, il presidente del Comitato Rugby Abruzzo, Marco Molina e i rappresentanti delle altre realtà rugbistiche del capoluogo.