L’Aquila. Un anno di competizioni, sul territorio, in Italia e all’Estero per i runner di Atletica Abruzzo L’Aquila che la scorsa settimana ha assegnato i riconoscimenti agli atleti che si sono distinti, nell’ambito di una conviviale in vista delle festività natalizie.

La società, che si è ritrovata al ristorante La Posta di Poggio Picenze, ha premiato Fabrizio Dell’Isola come atleta dell’anno per il suo ottimo quarto posto alla 100 chilometri del Sahara. Riconoscimento anche al giovane Massimo Iacobucci, per i risultati ottenuti nelle gare giovanili e Giuseppe Cianciulli, una delle colonne del sodalizio. Riconoscimento speciale alle runner, a partire dalla vicepresidente Annalisa Taballione, premiata insiema a Maria Elena Camorchia, Simonetta Mei, Roberta Federici, Alessia Fernicola, Miriam Bellanza, Francesca Pesce, Chiara Benedetti, Claudia Gabrielli, Luisa Capannolo, Elisabetta Calisse, Alessia Colella, Chiara Giovannucci. Un’occasione anche per premiare i vincitori del circuito “Corri il contado”: Davide De Paulis, Piergiorgio Alfonsetti, Maurizio Fiori. Un anno di attività aperto e chiuso all’Aquila al parco del Castello, con iniziative in sinergia con L’Aquila rinasce con lo sport.

Il presidente Valter Paro ne ha ripercorso le tappe a partire dalla staffetta 4×3. “Poi, a maggio – ha detto – in 500 abbiamo dato vita alla Stracittadina grazie anche alla mutua collaborazione con la Guardia di Finanza i cui cadetti hanno partecipato in massa. Sempre insieme a loro abbiamo reso omaggio al maresciallo Vincenzo Giudice. Abbiamo anche portato avanti – aggiunge – la Run4hope, staffetta non competitiva dall’Aquila a Montorio al Vomano (Teramo) per sostenere la ricerca e coadiuvato l’organizzazione della One Hundred, l’ultra-trail dal Gran Sasso all’Aquila. Infine, la Light Run a tema Halloween. Nel corso dell’anno, i nostri atleti hanno partecipato a importanti maratone in Italia e all’estero, con piazzamenti nelle major di New York e Chicago”.