L’Aquila. Oggi il Comune dell’ Aquila ha ricevuto in dono un’ opera d’arte realizzata da Mimmo Emanuele di “Arte in Bottega L’Aquila”. Questo significativo quadro, creato in occasione del decennale del Sisma del 2009, sarà collocato nelle sale di Palazzo Margherita.

L’opera, già esposta il 6 aprile presso la bottega d’arte in Piazza San Marco a L’Aquila, racchiude

simboli della città e frasi che rappresentano un augurio di rinascita per il capoluogo d’Abruzzo.

Tra queste frasi, spicca una citazione tratta da una nota canzone di Simone Cristicchi, ex Direttore del Teatro Stabile dell’ Aquila, che è raffigurato nel quadro stesso.

Alla cerimonia di consegna, che si è tenuta oggi, erano presenti l’artista Mimmo Emanuele e il

Vicesindaco Raffaele Daniele.

L’opera sarà visitabile al pubblico presso Palazzo Margherita, dove continuerà a ispirare il

processo di rinascita della comunità aquilana.