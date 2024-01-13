L’Aquila. “Apprendiamo con preoccupazione che si paventa l’ipotesi di un declassamento dell’Ufficio dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Aquila. Sarebbe una decisione scellerata perché andrebbe a indebolire la governance nel Capoluogo di Regione e, qualora si confermasse, siamo pronti ad attivare una mobilitazione”.

Ad annunciarlo Roberto Santangelo, Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, in merito alle indiscrezioni riguardo la riorganizzazione degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.