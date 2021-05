L’Aquila, Inaugurato nuovo centro vaccinale anti-covid a San Vittorino

L’Aquila. È stato inaugurato questa mattina a San Vittorino, frazione dell’Aquila e sede

dell’Ese Cpt, ente paritetico per la formazione, sicurezza e salute in edilizia, un nuovo centro di vaccinazione anti covid. 9 linee vaccinali per circa 800 somministrazioni al giorno con l’obiettivo, a breve, di alzare l’asticella fino a 1000, queste le credenziali con cui si presenta questo ambizioso nuovo progetto.

Presenti numerose autorità civili e religiose tra cui: il manager Roberto Testa, il direttore sanitario Alfonso Mascitelli, il direttore amministrativo Stefano Di Rocco, il direttore della Prevenzione, Domenico Pompei insieme a quello del Siesp, Enrico Giansante, il presidente provinciale Ese Cpt, Gianni Cirillo, il presidente Commissione Ance covid, Eliseo Iannini, la senatrice Stefania Pezzopane, l’assessore regionale al bilancio, Guido Liris, il vice presidente del consiglio regionale, Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, il Rettore dell’Università, Edoardo Alesse, la governatrice del Rotary, Rossella Piccirilli, il cardinale Giuseppe Petrocchi, il prefetto Cinzia Torraco, il questore Gennaro Capoluongo, il comandante provinciale dei carabinieri, Nazareno Santantonio, il colonnello medico dei carabinieri Salvatore Falvo, il comandante provinciale della Finanza, Gabriele Nastasi.

La nuova sede è aperta dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19.00 e vi lavorano 25 dipendenti della Asl, tra medici, infermieri e operatori socio sanitari, oltre al personale della Protezione civile. La struttura di San Vittorino, sede dell’Ente della scuola edile, con una superficie di 2000 mq, si avvale di un parcheggio con 300 posti auto che consentirà agli utenti un afflusso molto più agevole, nel rispetto delle regole previste dalla pandemia, proprio grazie alla grande disponibilità di spazi.

L’apertura della nuova sede darà un forte impulso alla campagna di immunizzazione che ha avuto una significativa accelerazione nelle ultime settimane anche tramite iniziative ‘aggiuntive’, intraprese dalla Asl, tra cui si ricorda il recente Open Day imperniato sull’AstraZeneca che ha avuto larga

adesione dall’utenza. Da gennaio a ieri in tutta la provincia la Asl ha somministrato circa 108.000 dosi, di cui 74.179 prime dosi e oltre 33.821 richiami (seconde dosi). Distinte per singoli prodotti, sono state inoculate circa 75.700 dosi di Pfizer, 21.500 di AstraZeneca, 10.000 di Moderna e 300 di Johnson e Johnson.

Sempre in provincia di L’Aquila lo standard giornaliero di somministrazioni si attesta sulle 2.600 dosi, in linea con gli obiettivi della Regione. In Abruzzo, dall’inizio della campagna vaccinale a ieri, sono state fatte circa 460.000 somministrazioni. Gli utenti già prenotati per fare il vaccino Covid nella sede di via Ficara, a partire da oggi pomeriggio, dovranno recarsi al nuovo centro di San Vittorino. Infatti, dopo l’apertura della nuova sede, la struttura di via Ficara non è più attiva e verrà usata in futuro con altre modalità.

“L’attivazione di questa sede”, dichiara il manager Testa, “costituirà un potente propulsore per tutta la macchina organizzativa vaccinale per raggiungere nel minor tempo possibile tutte le fasce di popolazione che devono ancora essere vaccinate. La sede di oggi rappresenta, in sintesi, un centro di salute, cultura e formazione, aspetti che sintetizzano la mission dell’azienda e dell’Ente che ci ospita, un vero e proprio fiore all’occhiello per la città di L’Aquila e per l’intera provincia. L’apertura dell’hub vaccinale è un ulteriore esempio di sinergia tra istituzioni e organismi territoriali che nasce dalla comune necessità di sconfiggere la pandemia”.