L’Aquila, il Forte Spagnolo padroneggia nel parco con pregio

L’Aquila. Quando narriamo favole sui castelli, ci affacciamo su delle poetiche visioni che, con del naturale stupore, ci conquistano di scenografia, inducendoci alle curiosità date dalla storia e motivandone il nostro interesse. Il meraviglioso Forte Spagnolo – castello aquilano cinquecentesco in stile rinascimentale, è situato nel centro storico della città, circondato da un bellissimo parco in cui la cittadinanza ne focalizza un punto di ritrovo importante.

Nonostante fu costruito per rafforzare militarmente il territorio aquilano durante la denominazione spagnola in Italia meridionale, risalente al sedicesimo secolo, questa fortezza non fu mai utilizzata per scopi bellici, tuttavia, rappresentò la residenza del governatore spagnolo, poi nell’ottocento l’alloggio dei soldati francesi e durante la seconda guerra mondiale fu occupata dai militari tedeschi. Inoltre, i suoi sotterranei furono usati per tanto tempo come carcere e, a causa delle condizioni climatiche in loco, ci fu la mummificazione di centinaia di persone e, la quasi totalità di queste mummie, vennero poi sepolte nel cimitero cittadino, tranne quattro esemplari tuttora conservati nei sotterranei del castello.

La struttura si presenta a pianta quadrangolare e alle sue quattro estremità vi sono dei massicci bastioni corrispondenti ai quattro punti cardinali. Un largo fossato circonda il forte che, peraltro, non venne mai riempito di acqua. Spostandoci invece sul portale, troveremo le risposte legate alla sua elevata considerazione artistica, poiché unico nel suo genere. Attualmente il castello è inagibile e ci sono in corso dei lavori di ricostruzione, avendo subito molti danni recati dal sisma del 2009.

Tutte le opere che quindi vi erano esposte al suo interno sono state provvisoriamente trasferite nella sede del MuNDA compreso il famoso scheletro del mammut meridionale – Mammuthus meridionalis risalente ad un milione e trecentomila anni fa. Nel 1902 il Forte Spagnolo fu dichiarato monumento nazionale e nel 1951 fu restaurato divenendo la sede del museo nazionale d’Abruzzo.