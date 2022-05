L’Aquila città europea dello sport: presentazione staffette “Stracittadina” e Run4hope

L’Aquila. Anche quest’anno partirà dall’Aquila la “Run4Hope”, che consiste in una maxi staffetta nazionale che percorrerà l’intera penisola con l’obiettivo, stavolta, di raccogliere fondi per l’Associazione Italiana Leucemie (Ail). L’appuntamento in città è in programma sabato 21 maggio e, insieme alla “Stracittadina”, gara competitiva e non competitiva e gare per ragazzi, che si terrà domenica 29 maggio, rientra nel ricco calendario di L’Aquila Città europea dello Sport 2022.

Le due manifestazioni, organizzate dall’Asd Atletica Abruzzo, saranno presentate in una conferenza stampa in programma domani, venerdì 13 maggio, alle ore 12,00 , negli uffici dell’Assessorato allo Sport del Comune dell’Aquila in viale XXV Aprile, alla presenza dell’assessore Vito Colonna, del presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila città europea dello Sport Francesco Bizzarri, del presidente di Atletica Abruzzo Valter Paro, del presidente dell’Ordine degli ingegneri Pierluigi De Amicis, del presidente dell’Ail L’Aquila Alba Agostinelli, del presidente del Csi della provincia di L’Aquila Luca Tarquini.