L’Aquila accoglie la carovana zapatista, incontro pubblico con il Congresso nazionale indigeno del Messico

L’Aquila. L’Aquila accoglie la carovana zapatista.. Per l’occasione ci sarà l’assemblea pubblica ““, alla quale parteciperanno alcuni esponenti del Congresso nazionale indigeno (Cni) del Messico.

La Gira Zapatista, una folta delegazione proveniente dai territori autonomi del Chiapas, sta attraversando in questi mesi l’Europa per un viaggio di confronto con le esperienze di autonomia, resistenza e organizzazione dal basso in diversi Paesi europei.

Dopo la delegazione ospitata a Fontecchio lo scorso 30 ottobre, arriva all’Aquila il Cni, un organo nato nel 1996 che riunisce popoli, nazioni e tribù indigene del Messico. La presenza del Cni all’Aquila, città che ha vissuto negli anni del post-sisma un’importante partecipazione della popolazione alla vita pubblica, è preziosa. La Gira Zapatista in Abruzzo è infatti un’occasione fondamentale per la crescita dei movimenti e delle popolazioni anche a queste latitudini. L’incredibile esperienza dello zapatismo può generare un ascolto e un confronto che porta alla crescita, nel nostro piccolo, delle tante pratiche politiche che ogni giorno attiviamo per costruire una comunità e un mondo migliori.

È questo lo spirito dell’assemblea pubblica di giovedì 4 novembre, dove ascolteremo la testimonianza delle donne e degli uomini del Chiapas, e insieme porremo le basi per un confronto su prassi e peculiarità in zone del mondo così diverse.

Per organizzarci di più e meglio alla lotta costante contro l’autoritarismo capitalista, che aggredisce ogni giorno le comunità e i territori attraverso la devastazione, lo sfruttamento e le disuguaglianze.

L’appuntamento è per giovedì 4 novembre, alle o