L’Aquila. Una mostra itinerante, fotografica e video, sullo stato della ricostruzione nel Comune dell’Aquila e nei Comuni del cratere sismico organizzata dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USRA e USRC).

La mostra, intitolata “2009-2024: Quindici anni dal sisma in Abruzzo”, sarà composta da fotografie degli edifici più rappresentativi dal punto di vista storico, artistico, architettonico, culturale e ingegneristico, mostrati prima e dopo gli interventi di riparazione o ricostruzione. L’intento è di far apprezzare ai visitatori l’attività meritoria degli Uffici Speciali e dei Comuni coinvolti nella ricostruzione.

L’inaugurazione si terrà a Bruxelles mercoledì 19 giugno, alle 18.30, nella sede istituzionale della Regione Abruzzo, alla presenza del Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, del Direttore generale, Antonio Sorgi, di rappresentanti istituzionali della UE, di Salvatore Provenzano titolare USRA e di Raffaello Fico titolare USRC, degli Ambasciatori a Bruxelles, delle associazioni degli abruzzesi in Belgio e della Delegazione Italiana presso il Comitato delle Regioni, che il 19 giugno avrà la sua seduta plenaria.

L’obiettivo è quello di condividere con il pubblico il progresso e la resilienza dimostrata dalla nostra regione negli ultimi quindici anni, un’occasione speciale per commemorare, riflettere e guardare al futuro con speranza. L’evento di apertura sarà impreziosito dalla rappresentazione dell’attore aquilano Marco Valeri, che presenterà un monologo sul sisma dell’Aquila. Successivamente, la mostra verrà esposta nei principali palazzi degli uffici europei di Bruxelles, per poi tornare a L’Aquila nel mese di settembre, dove sarà presentata con un evento istituzionale.