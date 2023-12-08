Castel di Sangro. Lapponia? No, Abruzzo: inaugurato lo sfavillante villaggio di Natale di Castel di Sangro: fuochi pirotecnici, luci sfavillanti, addobbi spettacolari.

No, non siamo in Lapponia, siamo a Castel di Sangro! Un allestimento natalizio degno del famoso villaggio di Babbo Natale in Lapponia è stato preparato a Castel di Sangro. Elfi, renne, slitte e tante, tante luci. Il villaggio è stato inaugurato ieri alle 17 in piazza Plebiscito tra lo stupore di tutti i presenti. Le luminarie sono una meraviglia per gli occhi, un tuffo nella magia del Natale per grandi e piccini.

L’amministrazione comunale e il sindaco Angelo Caruso, hanno voluto fare le cose in grande grande bissare l’enorme successo dell’allestimento 2022 quando fu issato un abete luminosissimo da record, ben 17 metri. Quest’anno lo slogan è: Natale a Castel di Sangro! Il mercatino tradizionale è pronto ad accogliere i turisti che vorranno tuffarsi nell’atmosfera più calda e dolce dell’anno. Un inno alla tradizione, alla gastronomia, alla bellezza della natura e alla gioia del Natale.