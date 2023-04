Lanciano. Dopo la conferenza stampa del 29 marzo dove era stato presentato il programma per festeggiare i 60 anni della sezione frentana dei Bersaglieri con il raduno interregionale delle penne nere, oggi la città si è svegliata al suono della fanfara. Per l’assessore regionale Campitelli, con questo evento “l’Abruzzo è cornice di un importante evento nazionale”.

“Oggi l’Abruzzo ha l’onore di ospitare un prestigioso evento nazionale e accogliere i Bersaglieri. Questo corpo speciale dell’Esercito, infatti, ha seguito con spiccato valore tutte le vicissitudini della nostra storia, dal 1836 ad oggi, con assoluta dedizione al dovere, aiutando il prossimo con disinteressata generosità. Tutti noi abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni questi valori perché con essi possiamo guardare ad un futuro virtuoso del nostro Paese con serenità”. Così in una nota l’assessore regionale, Nicola Campitelli.

“Siamo riconoscenti al Corpo dei Bersaglieri per il suo alto valore e per la sua lunga e onorata storia. Siamo perciò lieti che sia stato l’Abruzzo a ospitare il 5° raduno interregionale in occasione del 60° anniversario della costituzione della sezione Bersaglieri di Lanciano. Si ringrazia questo specialistico comparto dell’arma di fanteria dell’Esercito italiano per il costante lavoro dei reparti impegnati sul territorio nazionale e di quelli preposti alle missioni militari all’estero, per l’enorme prestigio che danno alla nostra Nazione”. È quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, presente questa mattina a Lanciano per le celebrazioni in programma.