Lanciano: inaugurazione della nuova sede dellla UIL

Lanciano. Inaugurata questa mattina a Lanciano la nuova sede della Uil: in via Renzerti 15, di fronte all’ospedale, uffici eleganti e accoglienti dove lavoratori, disoccupati e pensionati possono ricevere servizi fiscali e previdenziali, ma anche assistenza dal personale e dagli operatori del “sindacato dei cittadini”.

“Ma oggi vogliamo essere un sindacato delle persone – ha detto Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil nazionale – perché c’è un grande bisogno di ritrovare rapporti umani in un periodo di grande difficoltà come quella attuale”.

Con Ronzoni, anche Michele Lombardo, segretario generale UIL Abruzzo, che ha rimarcato come “questa sede è un gioiello al servizio di tutti, avamposto sul territorio del nostro sindacato e di tutte le federazioni”. Presente anche Vincenzo Carinci, storico sindacalista Uil di Lanciano, che tanto si è prodigato per la nuova sede: “Deve essere un luogo aperto a tutti, in particolare ai giovani, sui quali dobbiamo investire”.

Ha portato il suo saluto anche il neosindaco di Lanciano, Filippo Paolini: “Grazie per quello che fate, in particolare nei confronti dei più deboli: collaboreremo per affrontare il disagio sociale, che è significativo in questo territorio”.

La nuova sede è stata benedetta da Don Valerio, parroco ad Ari e storico accompagnatore dei pensionati della Uil in gite nei luoghi sacri.

Informazioni sulla Uil: www.uilabruzzo.it