L’Aquila. Prosegue la collaborazione tra Accademia di Belle Arti dell’ Aquila e MUNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo.

Anche per questo mese di giugno sono state organizzate alcune giornate di visite guidate d parte dell’accademia aquilana in base alla convenzione stipulata con il Museo, con sede a Borgo Rivera a L’Aquila, e nell’ambito delle attività del nuovo triennio di Didattica e Comunicazione dell’Arte .

Nelle giornate del 2 e del 4 giugno (entrambe con entrata gratuita nei musei statali) gli studenti dell’Accademia accompagneranno il pubblico alla scoperta della collezione del Museo Nazionale d’Abruzzo che, in questi giorni, ospita anche la mostra “Il Maestro di Campo di Giove. Ricomporre un capolavoro” (a cura di Federica Zalabra e Cristiana Pasqualetti). L’esposizione, tra le altre cose, vede anche la presenza di tavole tattili per i non vedenti realizzate dalla cattedra di Tecniche della modellazione digitale del prof. Simone Rasetti.

Questi gli orari degli appuntamenti:

2 GIUGNO ore 11:00: con Vincenzo Damiano Cristallo

4 GIUGNO ore 11:00: con Greta di Naccio

4 GIUGNO ore 17:00: con Erika Bruno