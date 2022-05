L’accademia delle Belle Arti apre le porte e presenta progetti e risultati

L’Aquila. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila il 27 maggio prossimo alle ore 10.30, presso la Sala Biblioteca ABAQ in Via Leonardo da Vinci 6 all’Aquila , terrà una conferenza stampa per illustrare i progetti realizzati nell’anno accademico e quelli avviati, i nuovi corsi attivati e le iniziative di fine anno.

All’incontro parteciperanno il Presidente ABAQ Rinaldo Tordera e la Direttrice Maria D’Alesio, il Presidente di Abruzzo Autismo Dario Verzulli insieme a Vladic Ciccotosto, studente ABAQ Asperger e Raffaella De Nicola in rappresentanza del MUNDA dell’Aquila.

OPEN DAY – Sempre il 1 giugno prossimo si svolgerà l’OPEN DAY dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Le porte dell’istituzione di alta formazione artistica resteranno aperte per un’intera giornata, non solo ai potenziali iscritti ma a tutta la città; si vuole così raccontare, attraverso visite guidate effettuate dai docenti e dagli studenti stessi, le attività dei vari corsi ( Decorazione, Fotografia, Grafica Multimediale, Grafica d’Arte – Illustrazione, Pittura, Restauro, Scenografia, Scultura, Grafica – Fumetto), dei laboratori, della Scuola di Restauro e tutti i progetti realizzati dall’Abaq in un anno accademico ancora molto complicato dal perdurare della crisi sanitaria da Covid 19.

“L’Accademia apre le sue porte a tutti: studenti e cittadini – dichiara la direttrice Maria D’Alesio – con le attività delle scuole, i nuovi spazi della didattica, i laboratori accessibili e il parco esterno riqualificato. La giornata sarà, soprattutto i l momento per illustrare un piano organizzativo diverso che propone una più ampia offerta formativa con nuovi piani di studio e nuovi corsi che partiranno dal prossimo anno accademico”.

“È stato un altro anno complicato – ha dichiarato il Presidente ABAQ Rinaldo Tordera – ma con molti sacrifici e tanto lavoro siamo riusciti far tornare alla normalità tutta l’attività dell’Accademia di Belle Arti. Questo ci ha aiutato a concludere molti progetti didattici avviati prima della pandemia, soprattutto quelli in convenzione con le altre istituzioni del territorio, e ad avviarne tanti altri nuovi e peculiari. Lavoro questo fondamentale per un’accademia di eccellenze ma anche di servizio per la Comunità. Ora con questo Open Day vogliamo mostrare ai nostri concittadini e a chiunque vorrà venire in accademia, quanta creatività, ricerca ed innovazione siamo in grado di esprimere”.