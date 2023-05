Fossacesia. Tutto pronto nel grande giorno per l’Abruzzo, in occasione della partenza del 106° Giro d’Italia da Fossacesia Marina.

La prova verrà svolta lungo una strada di 50 chilometri passante per 8 comuni, partendo in pianura per il primi 14 chilometri sulla sede stradale di Ciclovia Adriatica per poi aumentare il grado di pendenza al 5.4% per un’ascesa di 1300 metri seguita da una salita di 750 metri al 2% che porterà ad Ortona. La partenza del primo corridore è prevista per le 13:50, mentre l’arrivo dell’ultimo è atteso per le 17:10 circa.

Il vincitore riceverà l’attesa Maglia Rosa. Tra i favoriti: Filippo Ganna, ex Campione del mondo, Primoz Roglic e Remco Evenepoel.