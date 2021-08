L’Abruzzo si tinge di arcobaleno: il regista delle Star Maximo De Marco annuncia il “Pool Party G”

Francavilla Al Mare. Maximo De Marco, il regista delle Star, originario di Pescara, che vive da anni in Spagna, torna nella sua terra natia, determinato a far diventare l’Abruzzo una meta ambita dal popolo GLBTQ, per rilanciare il turismo anche in Abruzzo e lo fa con una serie di eventi, prodotti da Canal G Television, l’unica Gay Tv Italiana & Onlus, per la comunità GLBTQ, che prenderanno vita a partire da venerdì 3 settembre 2021, denominati “ Pool Party G Abruzzo”, in una location da favola, tra le verdeggianti colline di Francavilla al Mare! In una villa immersa nella natura con 800 mq di spazi dedicati al divertimento, al relax, allo shopping e al sociale, tutti i venerdì e sabato di settembre a partire dalle 23.00 alle 03.00 di notte, in Strada S. Elena 10…un viaggio che inizia e che ci accompagnerà anche per la stagione invernale, nella stessa location

Nei vari appuntamenti verranno consegnati da Canal G Television i “Gay Awards 2021” ai personaggi rivelazione dell’anno. Tra i primi personaggi a ricevere il riconoscimento, il modello Daniele Pompili, direttamente da “Ciao Darwin” su Canale 5 e altri ospiti che sveleremo man mano nel corso delle settimane. Maximo De Marco, oltre ad aver curato l’immagine di molti personaggi dello Spettacolo del calibro di Teo Mammuccari, Fabrizio Frizzi, Sister Cristina, Claudia Koll, Antonella Ponziani, Tiziana Rivale e tanti altri ancora, fino a curare la Direzione Artistica del Tour Mondiale di Boy George e quella di Madonna per il party ufficiale di “Madame X” in Spagna, dal 2018 è Art Director Internazionale dell’UNESCO e ha ricevuto il prestigioso Cavallo D’Argento RAI alla carriera nel 2007, inoltre dal 2017 è Presidente della più importante organizzazione Gay in Europa, l’European Gay Network di Barcellona. Molti lo ricorderanno come artista , quando nel 2001 scandalizzò l’Italia con il suo video musicale dal titolo “Tormento”, prodotto dalla Sony Music e che gli costò una censura, per aver trattato argomenti tabù, ancora oggi, su matrimonio gay e fede ed omosessualità. Come funzionerà il Pool Party G lo spiega lo stesso De Marco: