Morro d’Oro. L’Abruzzo risponde all’appello di “Gimbo” Tamberi. Il “Gimbo fan Club” seguirà il Campione di Salto in alto ai Mondiali di atletica leggera a Budapest, a partire dalle qualificazioni in programma domenica 20 agosto dalle 10.35.

Dal profilo personale Facebook Gianmarco Tamberi lancia questo appello a tutti i suoi fan: “Come sempre ho bisogno di tutto il vostro supporto per provare a raggiungere quella cosa che mai nessuno è ancora riuscito a fare nella storia del salto in alto. Manca solo quella medaglia che sogno da anni… sarà dura, durissima, ma voglio provarci e soprattutto credere che sia possibile fino alla fine!!!!” .L’appuntamento questa volta è per il Campionati Mondiali di atletica in programma a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 Agosto 2023 che saranno trasmessi in diretta su Rai 2, Rai Sport e Rai Play.

Appello prontamente raccolto dai suoi sostenitori del “Gimbo fan Club” che in Abruzzo conta oltre 500 iscritti, perché il pluricampione di salto in alto è sempre rimasto nei pensieri e nel cuore della squadra Abruzzese dell’Atletica Vomano di Morro D’Oro, dove ha militato e si è affermato a livello giovanile,mantenendo sempre un forte legame con la squadra Abruzzese, con cui ha vinto uno scudetto di Club nella massima serie A dell’Atletica Italiana, la prima importante medaglia ai Campionati Europei under 20 a Tallin (Estonia) nel 2011, il primo (Bressanone stagione 2011) e l’ultimo (Padova stagione 2020) Titolo Italiano assoluto di salto in alto in carriera con la casacca dell’Atletica Vomano, per poi vincere la Medaglia D’Oro Olimpica, in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro.

Le qualificazioni del salto in alto maschile sono in programma domenica 20 agosto dalle 10.35 (diretta sui canali Rai). Forza “Gimbo”! Salta per la storia!