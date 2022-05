L’Abruzzo e l’Its Academy puntano sul digitale, ampliata offerta formativa informatica

Lanciano. L’ITS Academy Sistema Meccanica di Lanciano amplia la sua offerta formativa, diventando l’academy di riferimento della regione anche per l’informatica e il digitale.

L’ITS in collaborazione con le aziende partner e con la sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti-Pescara, si è fatto diretto interprete dei bisogni delle aziende informatiche del territorio, da cui è partita la richiesta di un corso ad hoc per soddisfare la domanda di profili professionali specifici proprio in questo settore d’avanguardia.

“Con questo ampliamento dell’area tecnologica di competenza dell’ITS di Lanciano che la Regione ha fortemente appoggiato”, ha affermato Pietro Quaresimale Assessore regionale alla Formazione e al Lavoro, “si è favorito il potenziamento dell’offerta formativa professionalizzante già presente in Abruzzo e colmato un gap per quanto riguarda la formazione digitale; la Regione si impegna a sostenere anche finanziariamente questa scelta strategica che risponde ai nuovi scenari tecnologici ormai ineludibili. Vogliamo aumentare, potenziare e diversificare – ha aggiunto – l’offerta formativa in Regione, puntando sulle Fondazioni già esistenti e che hanno dimostrato capacità ed efficienza nello svolgimento di questo compito strategico”.

“Siamo in piena “transizione digitale” della quarta rivoluzione industriale e i tecnici informatici, insieme ai tecnici meccatronici, sono quelli più richiesti dalle aziende, ma anche quelli più difficili da trovare per questo la Fondazione ITS – dichiara Paolo Raschiatore Presidente dell’Academy lancianese – è stata pronta a rispondere a queste nuove esigenze, mettendo a disposizione il suo know how, maturato in oltre 10 di esperienza, per definire insieme alle aziende ed in collaborazione con l’Università de L’Aquila, le scuole ed i partner della Fondazione un nuovo percorso, decidendo di investire, anche in termini economici, sull’attivazione del nuovo corso, sviluppando un percorso altamente qualificante in grado di essere in linea con le tecnologie digitali più avanzate che le nuove sfide impongono.”

“Il percorso formerà il profilo di “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software” – ha precisato Antonio Maffei Coordinatore della Fondazione ITS Academy, e sarà di 1800 ore, 1000 di aula ed 800 di project work in azienda; focalizzato sulle competenze più aggiornate per un profilo digitale avanzato come data analysis e big data, programmazione di software più diffusi nelle aziende, modalità di funzionamento del machine learning, cyber security e cloud computing per citare quelle più importanti e verrà realizzato a Chieti Scalo presso I.I.S. Savoia-Pomilio proprio perché è qui che opera la maggior parte delle imprese informatiche.”

“Si vuole consentire ai nostri giovani e alle nostre imprese – aggiunge Paolo De Grandis Presidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti-Pescara – di incontrarsi a beneficio della competitività del territorio; il nostro tessuto produttivo necessita di tecnici superiori specializzati e grazie a questo corso siamo certi troveremo quelle competenze e professionalità avanzate in grado di far fare al nostro sistema industriale quel salto in avanti nell’innovazione digitale ormai indispensabile per reggere la competizione; ci sono numerose aziende in Abruzzo fortemente digitalizzate che aspettano di inserire tecnici preparati ed appassionati ed altre, prevalentemente PMI manifatturiere che devono e vogliono affrontare la transizione digitale e per farlo hanno bisogno di risorse competenti e motivate”.

Siamo molto onorati di poter ospitare nel nostro Istituto – afferma Annamaria Giusti Dirigente dell’IIS Savoia – Pomilio di Chieti, di un percorso duale così innovativo e di poter offrire in questo modo ai nostri diplomati un’ulteriore possibilità di specializzazione, oltre la meccatronica e nuove opportunità lavorative.”

Il corso andrà ad aggiungersi agli altri corsi in meccatronica che partiranno ad ottobre prossimo, che costituiscono tutti una valida opportunità per coloro che desiderano cimentarsi con la tecnologia, trovando sin da subito una concreta applicazione pratica nel mondo del lavoro. Infatti anche quest’anno siamo nell’elenco degli ITS “eccellenti” stilato dal monitoraggio MIUR-Indire appena pubblicato. E’ già possibile fare la pre-iscrizione ai nuovi corsi sul sito web della Fondazione.

Per info:

Fondazione di Partecipazione

Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica

Corso Trento e Trieste “Palazzo Degli Studi” N. 72

66034 Lanciano (Ch) tel. 0872 712738

[email protected]

www.itsmeccanicabruzzo.eu

SCHEDA TECNICA

Per l’anno accademico 2022 si prevede la duplicazione del numero totale dei corsi ITS, con l’attivazione di quattro nuovi corsi: 3 nell’area tecnologica MECCATRONICA e 1 nell’area tecnologica INFORMATICA.

I corsi, ormai consolidati, dell’area tecnologica MECCATRONICA, in accordo con le esigenze di competenze delle aziende del settore manifatturiero e automotive regionali, saranno dedicati alla formazione di tecnici in linea con le tecnologie abilitanti di Industria 4.0, le competenze più richieste oggi dal mondo del lavoro. Digital manufaturing, stampa 3D e prototipazione additiva, programmazione avanzata di PLC, CNC avanzata, automazione, robotica, visione artificiale etc. sono solo alcuni dei temi oggetto di approfondimento dei corsi, oltre naturalmente alle materie più convenzionali (manutenzione, meccanica, disegno tecnico, inglese, etc.) e ai cosiddetti softskill (problem solving, team building, comunicazione, aggiornamento continuo), tutti requisiti irrinunciabili per entrare nel mondo del lavoro. Dei tre percorsi uno sarà in collaborazione con tutte le aziende del Polo di Innovazione Automotive e altre, un altro in collaborazione con IMM Hydraulics e risponderà a specifiche esigenze aziendali soprattutto nell’ambito di alcuni processi produttivi avanzati, un altro in collaborazione con ADECCO e finalizzato a contratti di apprendistato di alta formazione.

SEDE: presso la sede della Fondazione ITS, Palazzo degli Studi di Lanciano.

Il nuovo corso di INFORMATICA risponderà alle esigenze imposte dalla transizione digitale in atto in tutto il comparto produttivo e andrà a sviluppare “Tecnici Superiori per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software” con competenze su: Data Analyst e Big Data, programmazione software, conoscenza e gestione dei più diffusi linguaggi Machine Learning e Intelligenza Artificiale, Cyber Security, Cloud Computing etc. Oltre alle competenze trasversali richieste dalle aziende.

SEDE: Il corso verrà erogato presso la sede dell’ I.I.S. “Savoia-Pomilio” di Chieti.

Profili professionali richiesti dal mondo del lavoro

Tutte le figure tecniche formate all’ITS Academy di Lanciano rientrano tra le più ricercate oggi dal mondo del lavoro e la richiesta da parte delle aziende supera ampliamente la disponibilità dei candidati disponibili.

Durata e caratteristiche

Tutti i corsi sono di 1.800 ore (1000 aula, 800 in azienda) e GRATUITI; tutti i corsi sono progettati con le aziende.

Premi e monitoraggio

Il monitoraggio annuale 2022 effettuato adll’INDIRE per conto del MIUR e pubblicato in questi giorni, ha confermato l’ITS Academy Sistema Meccanica e Meccatronica di Lanciano “eccellente” sia per la qualità della formazione che per l’indice di occupazione dei suoi diplomati che supera abbondantemente il 91% entro un anno dal diploma.

Chi siamo

La Fondazione di Partecipazione Istituto Tecnico Superiore “Nuove tecnologie per il made in Italy Sistema meccanica e Informatica” si è costituita a luglio 2010 ed ha come soci: IIS “Da Vinci – De Giorgio” – Lanciano, IIS “U. Pomilio” – Chieti, IIS “E. Mattei” – Vasto, IAM scarl, Università dell’Aquila, SIA SERVIZI Abruzzo, CNOS-FAP Abruzzo, Provincia di Chieti, CCIAA di Chieti, Comune