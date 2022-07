L’Abruzzo e le sue eccellenze: incontro a Cerchio con diplomazia culturale degli Usa

Cerchio. “Il prossimo 6 Luglio a partire dalle 17:30 nella Sala Consiliare del Comune di Cerchio, si terrà unimportante appuntamento nel quale si parlerà dell’Abruzzo e delle sue eccellenze. L’Italia incontra gli Usa in un evento in cui l’Abruzzo racconta di sé, le sue antiche tradizioni, ma anche della sua grande innovazione e delle numerose realtà enogastronomiche eccellenti che pongono le basi per un nuovo rinascimento, culturale e non solo, del territorio. Un irrinunciabile momento di incontro in cui le eccellenze locali si confrontano con opportunità e sfide del panorama internazionale attraverso il linguaggio della cultura, della tradizione e dei valori condivisi”.

Lo rende noto in un comunicato l’amministrazione comunale.

“Molti sranno gli importanti ospiti del panorama istituzionale e produttivo abruzzese che vi parteciperanno, a loro si aggiu ngeranno personalità di spicco internazionale come: Roberto Masiero Presidente di Renaissance Evolution, Eric Bovim, CEO di Avisa Partners USA- International Affairs, Tim Phillips, noto analista e consulente politico statunitense, presidente di Americans for Prosperity (AFP) dal 2006 al novembre 2021”.

IL PROGRAMMA :

Saluto e apertura lavori:

– Dott. Gianfranco Tedeschi – Sindaco Comune di Cerchio

Introduzione al tema:

– Dott. Alessandro Rossi – Presidente Fondazione Nahima (ITA)

– Dott. Roberto Masiero, PhD – Presidente Renaissance Evolution (USA)

Intervengono:

– Avv. Gianluca Presutti – Capogruppo di Maggioranza – Comune di Avezzano

– Dott. Mario Nucci – Direttore Consorzio IGP

– Dott. Roselli Domenico – Direttore Provinciale Coldiretti L’Aquila

– Dott. Di Marco Donato – Direttore Confederazione Italiana Agricoltori di Teramo

– Dott. Lobene Fabrizio – Presidente Confagricoltura Abruzzo

– Dott. Simone Angelosante – Consigliere Regionale

– Prof. Salvatore Santangelo – Analista politico

– Eric Bovim , CEO Avisa Parteners USA ( in attesa di conferma)

Conclude, con un intervento dal titolo: “ The 2022 American Elections: Insight and Implications” :

Tim Philipps – Analista Politico Internazionale