L’Abruzzo dice addio a Mario Sirola Diracca, presidente dell’associazione Venezia Giulia e Dalmazia

Città Sant’Angelo. È morto a Pescara Mario Sirola Diracca, esule fiumano e presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio:

Esprimo il cordoglio a nome personale e dell’intera Giunta regionale per la scomparsa di Mario Sirola Diracca, esule fiumano e presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che aveva scelto di vivere in Abruzzo. Una presenza che è stata per tanti abruzzesi testimonianza e memoria delle foibe e dell’esodo di migliaia di persone e che oggi ci lascia un grande vuoto.

Il consigliere regionale, Antonio Blasioli:

Con Mario Sirola Diracca la nostra comunità perde un cittadino esemplare, una voce unica nel racconto di una delle pagine più buie dello scorso secolo, le foibe. Presidente dell’Associazione Nazionale Esuli Venezia Giulia Dalmazia, con la sua testimonianza sulla vita a Fiume negli anni del fascismo, Mario ha tenuto viva la memoria delle foibe in molte generazioni di studenti pescaresi. Lui che aveva scelto la nostra l’Abruzzo come nuova casa. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente quando, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, abbiamo organizzato insieme più ricorrenze della Giornata del Ricordo, coinvolgendo le scuole e il futuro.

La sua scomparsa rappresenta una grandissima perdita per tutti noi. Alla sua associazione e alla sua famiglia un caloroso abbraccio.