L’Abruzzo dice addio a Gregorio Rotolo: era il simbolo della nostra terra

Scanno. E’ deceduto questo mattina, all’età di 62 anni, Gregorio Rotolo, il pastore e casaro simbolo dell’Abruzzo, che ha fatto conoscere a tutta l’Italia la nostra terra e le nostre tradizioni.

Moltissimi sono stati i messaggi di cordoglio e condoglianze arrivati per lui da enti, associazioni e personaggi pubblici, grazie all’amore che con la sua personalità ed i suoi speciali formaggi ha instillato nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

“Stamattina se n’è andato Gregorio Rotolo, allevatore e selezionatore di ovini, imprenditore serio e illuminato che come pochi ha saputo rinnovare e innovare l’allevamento di ovini in montagna, portandolo nel terzo millennio con la forza di idee nuove, ma fortemente radicate nella tradizione abruzzese.

Gregorio ha saputo inventare nuovi prodotti, portando i suoi formaggi all’eccellenza nazionale e internazionale, ma non solo. Con la sua professionalità ha saputo anche rilanciare un settore, un territorio, dettando il passo nel rapporto tra produzione e conservazione. È stato tra i primi, quasi vent’anni fa, a proporre il pastore di pecore come primo sostenitore dell’orso marsicano e della fauna selvatica e, più in generale, introducendo il concetto di “perdita fisiologica” perché diceva: “Allevo pecore dove ci sono orso e lupo e quindi devo necessariamente prevedere un 5-10% di perdite di animali predati. Ma se mi vengono indennizzati dal Parco, cresciamo insieme”.

Non possiamo non ricordare i mille incontri svolti al Parco con lui e tanti altri allevatori, in cui si animava e poi, convinto del fatto che la conservazione è qualcosa di estremamente importante su cui bisogna fare squadra, era pronto a compromessi e soluzioni alternative.Questo “credo” lo ha portato in giro per il mondo, facendolo conoscere e promuovendo non solo i suoi prodotti, ma un intero territorio, rilanciato in modo eccellente anche grazie ad un angolo di paradiso, “la valle scannese”, insieme alla tematica della conservazione dell’orso marsicano e del suo habitat.

Piangiamo con la famiglia, con la comunità di Scanno e con tutti gli amici che lo hanno conosciuto e apprezzato la perdita di un uomo di cui dobbiamo essere bravi a raccogliere il testimone e a valorizzare lo spirito e la visione di un abruzzese forte, gentile e generoso.

Ciao Gregorio, ci mancherai; la terra ti sia lieve” questo il ricordo del Parco Regionale d’Abruzzo.

“Questa mattina Gregorio è tornato ai pascoli celesti. Diceva sempre che su questa terra siamo solo di passaggio e che ciò che conta è il significato che diamo alla possibilità che ci è stata data. Siamo certi che in questo momento ogni persona cha lo ha conosciuto avrà qualcosa di speciale da ricordare.

Gregorio non era solo un pastore ed un produttore di formaggi, guardava il mondo con occhi diversi. È stato una rarità su questa Terra e ci ha lasciato un’eredità immensa. Ora spetta a noi custodirla e coltivarla” ha detto il Bio Agriturismo Valle Scannese da Gregorio in segno di cordoglio.

“Addio, Gregorio. Tu che alla terra hai dato tutto, che dalla terra traevi il meglio, con rispetto e dedizione. Dalle tue montagne, ora tocchi il cielo” queste le parole di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila.