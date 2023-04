L’Aquila. Una vita dedicata al lavoro e alla politica. Se n’è andata a 94 anni Elena Marinucci, senatrice originaria dell’Aquila. Storica esponente del Partito socialista Italiano e poi dei Socialisti democratici Italiani, ha ricoperto il ruolo di senatrice della Repubblica e poi è stata sottosegretaria di Stato ed europarlamentare.

Avvocato e insegnante si è sempre battuta per i diritti delle donne senza mai tirarsi indietro. In tanti ieri l’hanno ricordata per le sue numerose battaglie e per i suoi impegni nazionali e internazionali. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico

“A nome della Municipalità aquilana e a titolo personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa della senatrice Elena Marinucci”, ha commentato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, “e sponente storica del partito Socialista è stata protagonista nel mondo delle Istituzioni dello Stato, tra le pioniere in Italia dell’azione volta a conquistare l’equità di genere nella nostra società. Lascia un’eredità, politica e morale, molto importante. Ai familiari tutti giungano le più sincere condoglianze”.

“Esprimo sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa della senatrice Elena Marinucci, figura centrale e protagonista nella storia del partito socialista”, ha affermato Ersilia Lancia, a ssessore alle Pari opportunità del Comune dell’Aquila, “d a sempre dalla parte delle donne, a Elena Marinucci dobbiamo l’impegno appassionato e coerente alle battaglie per la parità di genere, declinato in politica così come nella professione di avvocato. Le politiche delle pari opportunità riposano oggi anche sull’esempio e il contributo di una donna come Elena Marinucci. Alla famiglia va tutta la mia vicinanza in un momento così doloroso”.

“Elena Marinucci è stata una aquilana illustre”, ha ricordato Stefania Pezzopane, “la sua città e l’Italia le devono molto. Noi donne le dobbiamo molto. È stata una donna di straordinaria forza, per me da sempre un esempio da seguire. Parlare con Elena era fonte inesauribile di passione politica, di acutezza di visione, di ironia intelligente. Una femminista decisa, in anni difficili dove scegliere le donne significava aprire conflitti veri nei partiti e nella società. Grazie anche a lei che oggi l’Italia è più libera con leggi avanzate e rispettose dei diritti delle donne. L’ho conosciuta ed apprezzata in occasione della vicenda del monumento al bambino mai nato, lei era già da tempo una figura affermata, senatrice del PSI, io alla mia prima elezione in consiglio comunale. Organizzammo una grande protesta, una mobilitazione nazionale per difendere la 194 da attacchi oscurantisti che non si sono mai placati. Da allora, ignorando la antipatia che in quegli anni c’era tra Partito Socialista e PCI, non l’ho mai abbandonata. Siamo state amiche, nonostante i 30 anni di distanza tra noi, mi ha più volte consigliata, incoraggiata, mostrando sempre una bella umanità. La ricordo a nuotare nel mare di Vasto, in tanti incontri e dibattiti, al Senato ed al Parlamento Europeo. Mi mancherà molto. Che riposi in pace, donna coraggiosa”.

“Esprimo a nome mio e della comunità del Partito Democratico abruzzese il cordoglio per la scomparsa di Elena Marinucci”, ha dichiarato il senatore Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, “Marinucci è stata un modello, un esempio che con grande competenza e passione ha saputo unire la dimensione nazionale con l’attenzione al suo territorio, all’Aquila e all’Abruzzo. Determinanti e decisive le sue proposte e le sue battaglie per i diritti delle donne. In generale, Elena Marinucci per la levatura e per il prestigio è un riferimento per chi, giovane e meno giovane, si impegna in politica”.