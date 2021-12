L’Abruzzo che investe: Confcommercio Teramo e 50&PIÙ ENASCO a sistema per lo sviluppo delle imprese

Teramo. Confcommercio Teramo e 50&PIÙ ENASCO dicono si al sostegno per l’impresa teramana. Obiettivo del nuovo anno: “Affiancare sempre più le attività produttive del territorio, a tutti i livelli, per sostenerle in un percorso che abbraccia tutte le fasi d’ impresa. Dalla formazione obbligatoria a quella specializzante, dal monitoraggio e analisi dei risultati all’eventuale rimodulazione produttiva. Dall’indagine finanziaria d’impresa all’accesso al credito programmato. La pandemia ha accelerato alcuni processi e ne ha reindirizzati degli altri ed è proprio questa fase delicata della nostra economia che ha spinto la Confcommercio provinciale di Teramo, dalla nuova sede operativa di Teramo Città ( in allestimento ), ad un convinto rafforzamento dei servizi alle imprese di tutto il Sistema Confcommercio. Attività che saranno supportate dalla presenza di giovani consulenti ed esperti al servizio degli associati.

“Il progetto di avvicinare un sempre più grande numero di assistiti, commercianti e non, si sta finalmente concretizzando grazie alla splendida sinergia tra il Sistema Confcommercio, specializzato nei servizi e bisogni delle imprese, ed il Sistema 50&PIÙ, votato a fornire servizi alle persone, dichiara Roberto Paoletti ( Responsabile provinciale e coordinatore regionale Abruzzo e Marche Enasco 50&PIÙ). L’apertura della nuova unica Sede di Sistema ci permetterà di offrire con alta professionalità la consulenza previdenziale attraverso il Patronato 50&PIÙ ENASCO ed una assistenza fiscale di pari livello con 50&PIÙ CAAF”.

“Inoltre la popolazione matura avrà la possibilità di avvicinarsi ad una grande associazione, la 50&PIÙ (con 320.000 iscritti in Italia e 3.300 A Teramo) in grado di interpretare i bisogni di cultura e socialità fino ad ora inespressi, capace di contribuire ad alzare il livello di qualità della vita della popolazione con più di cinquant’anni, grazie all’illuminata guida del Presidente Provinciale 50&PIU’ Camillo Teseo e del Presidente Cat Servizi Confcommercio Nicola di Canzio”. Giammarco Giovannelli, presidente di Confcommercio Teramo e consigliere nazionale del Patronato 50&più ENASCO commenta: “L’ invito che desidero rivolgere agli operatori economici della provincia di Teramo, è di contattarci e presentarci nuovi progetti aziendali (di commercio, di turismo o di servizi) e li svilupperemo insieme attraverso il nostro staff tecnico ed i nostri partner, che sono a loro disposizione per la realizzazione di idee e programmi produttivi originali, credibili e praticabili”.