L’abruzzese Pierpaolo Addesi pronto per Tokyo 2020, il 10 agosto la conferenza stampa

Pescara. Dopo i vari successi degli atleti italiani per questa Olimpiade in corso, un altro sportivo di casa nostra vola verso il Giappone alla ricerca della sua vittoria: si tratta del ciclista della nazionale paralimpica, Pierpaolo Addesi. Il ciclista abruzzese, con i giochi olimpici di Tokyo 2020 si prepara a correre la sua quarta Olimpiade dopo Pechino, Londra e Rio. Inoltre, non mancheranno i momenti dei pubblici saluti: è fissata per il prossimo 10 agosto ore 10.30 – sala stampa di Piazza Unione della Regione Abruzzo – la conferenza stampa in cui Addesi rivolgerà le sue ultime considerazioni ai giornalisti prima della grande gara. All’evento saranno presenti l’assessore regionale allo Sport, Guido Quintino Liris; Mauro Sciulli, presidente Cip (Comitato italiano paralimpico regionale); Enzo Imbastaro, presidente Coni Abruzzo e Mauro Marrone, presidente della Federazione regionale ciclismo.