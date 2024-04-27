Popoli. Non saranno solo l’Inter e i tifosi nerazzurri a festeggiare nella partita di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Torino, ma, per motivi diversi, anche l’intero Abruzzo, perché l’incontro della 34^ giornata di serie A sarà la prima partita del massimo campionato a essere diretta da una terna tutta al femminile, in cui c’è anche una componente abruzzese.

Francesca Di Monte, infatti, una delle due assistenti – insieme a Tiziana Trasciatti – che affiancheranno l’arbitro Maria Sole Ferrieri, è nata a Popoli, nel 1993, e attualmente risiede a Serramonacesca, in provincia di Pescara, ed è iscritta alla sezione di Chieti dell’AIA – Associazione Italiana Arbitri. Laureata in Giurisprudenza, lavora come consulente aziendale. Di Monte, inoltre, è stata la prima donna abruzzese ad esordire in Serie A e la prima donna a scendere sui campi della massima serie nazionale dal 2010.

L’arbitro Ferrieri e le due assistenti erano state le prime in assoluto a dirigere insieme, nel dicembre 2022, una partita dei principali campionati: accadde in Frosinone-Ternana, uno dei match del Boxing Day della serie B. Nel gennaio 2023, sempre insieme, arbitrarono per la prima volta una partita di Coppa Italia, Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale.