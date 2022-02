“Laboratorio Scuola”, al via il nuovo programma tv all’insegna dell’istruzione

L’Aquila. Al via da domani il nuovo programma tv ‘Laboratorio Scuola’, “un viaggio nell’Italia dell’innovazione didattica, fatto di racconti dal basso, raccolti nelle scuole del Paese e supportati dal contributo di esperti”. La serie, ricorda una nota, è suddivisa in venti puntate, è prodotta da Rai Scuola in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e vede protagonisti i docenti, le studentesse, gli studenti e le scuole da Nord a Sud.

Le puntate, ognuna da trenta minuti, saranno trasmesse su Rai Scuola (canale 146), dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 15. Saranno poi tutte disponibili su RaiPlay per poter essere riviste e utilizzate in ambito scolastico. Dal debate, alla robotica, dai laboratori virtuali, alla flipped classroom, dai videogiochi usati per la didattica, ai nuovi software educativi: questi alcuni dei temi affrontati. Milano, Roma, Torino, Napoli, Ancona, passando per Anagni, Bassano del Grappa, Belluno, Bobbio, Busto Arsizio, Carpi, Caivano, Civitavecchia, Foligno, Gallarate, Gravina di Puglia, Modena, Parma, Potenza Sarzana e Varese: sono queste le città toccate dal ‘viaggio’ nelle scuole italiane e nell’innovazione didattica.

“Un percorso organico pensato anche per accompagnare iniziative specifiche di formazione e aggiornamento del corpo docente e valorizzare le metodologie e le strategie più efficaci che possano essere utilizzate in un contesto di progressivo superamento dell’emergenza e nella scuola della ripartenza”. Le puntate sono organizzate in dieci capitoli, ciascuno dei quali costituito da due videolezioni, una focalizzata sul tema principale e una di allargamento e adattamento del tema a diversi contesti e situazioni. Sul sito di Rai Scuola sono presenti, inoltre, le clip con le singole scuole e gli esperti che hanno contribuito alla realizzazione della trasmissione: https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/laboratorioscuola.