La Valle Roveto dice addio alla “signora dell’olio”: a 62 anni muore Giovannina Grossi

Balsorano. La Valle Roveto piange la prematura morte di Giovannina Grossi, trovata senza vita ieri mattina nel frantoio di famiglia, a Balsorano. Nella cittadina tutti conoscevano Grossi, colonna portante di “Pane e Olio La Selva”, il frantoio di Balsorano Nuovo. Insieme al marito, Franco Tuzi, aveva avviato l’attività nel 2010, dove continuava a dare una mano, per lasciarla in eredità al figlio Vincenzo e ai nipoti Mirko e Chiara.

Un’ambiziosa attività, un piccolo gioiello immerso nel verde della Valle Roveto, che nel giro di pochi anni ha fatto conoscere l’olio delle montagne d’Abruzzo in tutta Italia.

Ieri i familiari non riuscivano a mettersi in contatto con la donna e una volta arrivati in azienda si sono resi conto dell’accaduto. Sul posto, per accertare le cause della morte, sono arrivati i carabinieri della locale stazione.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 16.30, nella chiesa della Santissima Trinità a Balsorano.