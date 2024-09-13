Pescara. La Patagonia Pictures è lieta di annunciare l’evento “La sublimazione poetica del cinema in Jazz” con Matteo Garrone, che si svolgerà giovedì 14 novembre 2024, alle ore 21:00, presso il Teatro Circus di Pescara. Il regista sarà accompagnato dal jazzista Piero Delle Monache.

MATTEO GARRONE: Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, vincitore di undici David di Donatello e recentemente candidato all’Oscar come Miglior Film Straniero. Nato a Roma nel 1968, dopo gli studi artistici si dedica completamente al cinema, debuttando con il suo primo lungometraggio Terra di mezzo (1997). La sua formazione nella pittura è evidente in tutti i suoi film: la cura dell’immagine e dei colori e l’utilizzo dello spazio sono sempre sintomi di uno sguardo consapevole e attento alla dimensione visiva del cinema. Il successo di critica arriva nel 2002 con L’imbalsamatore, con cui si aggiudica il David di Donatello per la migliore sceneggiatura. Questo film segna una svolta nella carriera e nella poetica di Garrone, unendo attenzione alla realtà e rigorosa ricerca formale, influenzata dai suoi studi artistici e dai suoi dipinti su tavole. Liberamente ispirato a un fatto di cronaca, L’imbalsamatore combina elementi del noir in una storia che oscilla tra realismo e astrazione pittorica.

In questo spettacolo, il regista Matteo Garrone esplorerà la poetica reale del suo cinema d’arte, riflettendo sulle ombre del neorealismo e sulla spettacolare radiografia delle ossessioni. Si soffermerà sull’epopea immaginifica dei sogni e sulle pieghe della vita nell’antropologia surreale dell’arte. Il carattere documentaristico è sempre stato accompagnato, nel cinema di Garrone, da una notevole cura dell’immagine, frutto del suo passato da pittore, che rende le inquadrature espressive e pregne di significato. L’impatto visivo, che spesso trascende i limiti del realistico per farsi pura illustrazione, ha contribuito a sviluppare letture “fiabesche” del suo lavoro, mettendo in luce quanto il suo cinema si rifaccia ai paradigmi delle fiabe popolari, traducendo i fatti di cronaca in racconti universali.

Il viaggio del regista sarà accompagnato dalle coinvolgenti melodie del noto musicista jazz Piero Delle Monache e del suo sax.

PIERO DELLE MONACHE: Definito “uno dei dieci jazzisti del futuro” da GQ Magazine e riconosciuto “Eccellenza Nazionale”, Piero Delle Monache è un sassofonista e compositore che gira il mondo grazie alla musica. Nato nel 1982, ha suonato ai quattro angoli del pianeta, dalla Turchia al Giappone, dagli Stati Uniti alle principali capitali europee, tra cui Parigi, Bruxelles e Roma. In Africa, ha tenuto una tournée organizzata dalla Fondazione Musica per Roma e dal Ministero degli Esteri, toccando, con il suo quartetto, Addis Abeba, Nairobi, Maputo, Harare, Cape Town, Johannesburg e Libreville, spesso coinvolgendo musicisti locali.

Il viaggio attraverso la poetica del cinema di Matteo Garrone e le travolgenti musiche di Piero Delle Monache vi aspettano giovedì 14 novembre 2024, alle ore 21:00, presso il Teatro Circus di Pescara.

Acquista su Ciao Tickets.