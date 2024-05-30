Chieti. La Cgil Chieti organizza per venerdì 31 maggio, alle ore 18:00, nel chiostro del liceo classico G.B. Vico un evento per omaggiare una grande figura del sindacalismo abruzzese.

“Quello che prima arrivava di lei – dice Carmine Ranieri Segretario Regionale Cgil Abruzzo Molise – era questa alleanza del tutto singolare tra fermezza nelle intenzioni e pacatezza nei modi. Un atteggiamento mai urlato eppure deciso ed efficace. La sua azione era sempre protesa verso i più deboli, una mediazione intelligente nelle battaglie. Asili nido, sanità privata, assistenza agli anziani, aziende municipalizzate, questi i terreni nei quali si muoveva il suo agire sempre a difesa delle persone più fragili”. Un modo di fare sindacato per il quale è necessario quanto mai dare testimonianza attiva. I ruoli ricoperti da Angela Scottu in Cgil (tra questi segretaria generale della FP Cgil Chieti) sono soltanto la logica conseguenza di una visione lucida e concreta dell’attività sindacale.