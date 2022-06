La storica Giulia della Polizia torna operativa per un giorno, intervento durante un incidente

Pescara. La storica Alfa Romeo Giulia, quella di prima generazione presentata il 28 giugno 1962, ha compiuto ieri sessant’anni. Diva del cinema degli anni ’70 ha ancora il suo fascino. Basti pensare che alcuni giorni fa è tornata addirittura operativa sul lungo di un incidente, dove una moto è andata a fuoco.

“Sempre operativa la nostra storica Giulia dell’Alfa Romeo. Qualche giorno fa era di rappresentanza a un autoraduno degli Alfisti dell’Abruzzo quando si è trovata ad intervenire per un incidente stradale”, scrive la pagina Facebokk gestito dalla Polizia di Stato, Agente Lisa, “lungo la strada un motoveicolo storico è andato a fuoco bloccando la viabilità stradale. I poliziotti a bordo del nostro gioiellino grigio verde, hanno cercato di avvertire gli automobilisti in transito e hanno cercato di spegnere la moto in fiamme usando l’estintore in dotazione all’auto, aiutati anche da altri automobilisti per abbassare la temperatura del serbatoio in attesa dei vigili del Fuoco. Tenere un estintore a bordo può essere sempre utile”.

L’auto ha partecipato al primo raduno degli Alfisti d’Abruzzo “Un cuore di emozioni” ed è stata accolta con l’entusiasmo e gli onori che merita: è l’Alfa Romeo Giulia 1.3, mitica vettura della Polizia di Stato nel lontano 1973 con l’allora Corpo delle Guardie di Polizia di Stato.

L’auto è ospitata alla Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara e viene spesso impiegata in raduni nazionali.

In quella occasione è stata guidata dall’assistente capo coordinatore Benedetto Leo e dall’assistente capo coordinatore Alfonso Chiarini, istruttori della Scuola Controllo del Territorio di Pescara, ed ha affascinato grandi e piccoli.

LEGGI ANCHE: