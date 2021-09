La storica 10 km su strada di Sansepolcro: i campioni scelgono l’Atletica Vomano

L’Aquila. Il nuovo portacolori dell’Atletica Vomano, il Keniano Peter Mwaniki Njeru, vince con il tempo di 29:44, la storica 10 km su strada di Sansepolcro arrivata alla 33ª edizione, seguito da Kisorio Hosea Kimeli e da Amaniel Freedom, in un podio tutto africano.

Anche Peter Mwanik Njeru ha scelto il Club di Morro D’Oro per anni trampolino di lancio per tanti atleti africani e italiani verso traguardi Internazionali con partecipazioni a Giochi Olimpici, Mondiali, Europei e Incontri per Nazioni.

A partire da giovani talenti locali della vallata del Vomano e atleti Abruzzesi, che negli anni hanno conquistato Titoli e medaglie ai Campionati Italiani, indossato la Maglia Azzurra a Incontri Internazionali Giovani e arruolati nei Gruppi sportivi Militari, fino ad arrivare ai tanti atleti di fuori Regione che hanno contribuito ad impreziosire il ricco palmares dell’Atletica Vomano con la conquista di uno storico scudetto e piazzamenti da podio nella massima serie delle Finali “A” ORO dei campionati Italiani di Società su pista, dove ha militato per ben 9 anni consecutivi.

A tal proposito il direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe ha dichiarato “Nei nostri 30 anni di attività, tanti atleti hanno scelto di venire in Abruzzo o di restare in Abruzzo prima di passare tra i professionisti con i Gruppi sportivi Militari per poi proiettarsi verso ambiti traguardi Internazionali, tutto questo ci gratifica dei tanti sacrifici per mantenere una squadra per nove anni consecutivi ai massimi livelli dell’atletica italiana.”