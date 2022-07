La storia di Ayla e Bella: le 2 cagnolone pastore prima maltrattate e abbandonate e poi avvelenate

AYLA E BELLA FUORI PERICOLO! IL MESSAGGIO SU FACEBOOK DI ANNAMARIA IACOBONI

La solidarietà e la partecipazione per quanto accaduto ad Ayla e Bella è stata immensa. Gli innumerevoli messaggi di condanna per questo ignobile gesto dimostrano che la cattiveria che ha spinto la persona ad agire è vergognosa e inaccettabile dalla stragrande maggioranza della popolazione. Ciò che vorrei evidenziare è che chi si adopera per i cani di strada, agisce aiutando anche la comunità: queste due pastorine sono diventate ‘cagnoline di strada’ perché facevano troppi cuccioli, vagavano per Antrosano e sono state segnalate perché davano fastidio. Perché dopo aver partorito andavano a cercare cibo per allattare! Si è quindi intervenuto, insieme alla Asl, tramite un progetto dedicato al randagismo e, grazie alla generosità di una meravigliosa famiglia di Antrosano che ci ha messo a disposizione un terreno ben recintato e in sicurezza, abbiamo TOLTO DALLA STRADA DOVE DAVANO FASTIDIO le due mammine ed i loro cuccioli. Ayla e Bella vivono lì dal 4 novembre scorso – i cuccioli sono stati adottati – e lì torneranno a stare PERCHÉ SONO FINALMENTE FUORI PERICOLO per fortuna! La persona che ha agito (non c’è bisogno di essere in molti per agire da vigliacchi) lo ha fatto buttando intenzionalmente ciò che aveva preparato all’interno del terreno dove erano Ayla e Bella, che poverine avevano iniziato ad avere fiducia grazie al lavoro costante con l’educatore, necessario per prepararle all’adozione. Quello che è successo a Bella e Ayla non deve accadere. Abbiamo scelto di essere volontarie per aiutare e non per essere oggetto di attacchi. Aiutando i cani di strada si aiuta automaticamente la comunità in cui si vive. Noi stesse non segnaleremmo mai i cani perché sappiamo che finirebbero nei canili superaffollati da dove non uscirebbero mai più. Invitiamo a sterilizzare i cani perché si combatte il randagismo, perché se aiutiamo a sistemare le cucciolate di cani padronali non possiamo dedicarci ai randagi o ai cani in canile. Invitiamo a non affidare a chiunque cani da cucciolate private perché potrebbero diventare oggetto di abbandono e, non sterilizzati, generare altre cucciolate. Invitiamo a microchippare e a registrare i cani padronali perché sappiamo a chi riconsegnarli se vaganti. Il volontariato, in tutti i campi, si fa cooperando con le persone e avendo ben chiaro l’obiettivo. Il volontariato si fa cercando di spiegare gli obiettivi e come poterli raggiungere, TUTTI INSIEME, ognuno cercando di fare qualcosa che, anche se piccola, può generare grandi risultati per tutti. Non guardate i volontari o gli amanti degli animali come un pericolo, ma come persone da aiutare. Perché, se ci riflettete, anche loro aiutano chi ha bisogno!