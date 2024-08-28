L’Aquila. “C’è una questione che riguarda i comuni della nostra regione che non emerge a sufficienza: i comuni sono lasciati soli. Il dibattito e la successiva approvazione dell’Assestamento di Bilancio in Consiglio regionale lo confermano”. Così dichiara Giacomo Carnicelli, presidente dell’associazione di Comuni ALI Abruzzo.

Carnicelli sottolinea che manca la consapevolezza del ruolo centrale dei comuni, che rappresentano il vero baluardo della coesione nei nostri territori, a partire da quelli più vulnerabili. I comuni sono i principali attuatori delle opere finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza, dimostrando maggiore efficienza rispetto ad altre istituzioni. Questi progetti puntano a cambiare il volto del nostro paese e della nostra regione.

Tuttavia, i comuni sono privati di un sistema che dovrebbe premiare e sostenere quelli più bisognosi e meritevoli. La Regione Abruzzo dovrebbe fare di più per la coesione territoriale, garantendo un intervento equo e trasparente, e dovrebbe farlo attraverso i Comuni.