Ortona. Continua a prendere forma il Pacchetto Centrali della Sieco Service Impavida Ortona edizione 23/24. Arriva da Sabaudia (Serie A3), Classe 2000, con i suoi 203 centimetri di altezza Gabriele Tognoni.

Nato ad Alessandria, Gabriele Tognoni muove i suoi primi passi nel mondo della pallavolo con il settore giovanile della vicina Occimiano ma è con l’Alessandria VBC che calca i campi di Serie C.

Tempo zero e Gabriele entra nella selezione regionale del Piemonte dove incontra, tra gli altri, anche il libero impavido Alberto Benedicenti. Proprio durante un trofeo delle regioni viene notato dal Modena. Nonostante la giovane età, il centrale si trasferisce in Emilia-Romagna per formarsi nella prestigiosa scuola modenese e a sedici anni gioca anche il campionato di Serie D (stagione 2016/2017). Le abilità del centrale piemontese sono evidenti tanto che Gabriele da il via ad una personalissima “scalata” di categorie. Stagione dopo stagione, sempre con la maglia di Modena disputa prima un campionato C (2017/2018) e poi fa il suo esordio in un campionato nazionale, che è quello di Serie B (2018/2019).

Per salire di un ulteriore gradino, Tognoni dovrà cambiare casacca. La possibilità di giocare Serie A3 (2019/2020) viene offerta dalla Maury’s Com Cavi Tuscania e Gabriele non se la lascerà di certo scappare.

Anno nuovo, vita nuova. Nella stagione 2020/2021 il destino di Tognoni si incrocia con quello della Pallavolo Sabaudia e nella cittadina laziale, il centrale rimarrà per tre stagioni incrociando per altro due volte la Sieco nell’ultimo campionato.

Ed è proprio la Sieco a volerlo la prossima Serie A2. Ma se per il sestetto ortonese si tratta di un ritorno, per Tognoni sarà la prima volta nella seconda serie nazionale.

«Sono davvero molto felice di iniziare questa nuova avventura. Il primo contatto è arrivato il giorno del mio compleanno (25 maggio NDR) e posso affermare che si è trattato di uno splendido regalo. Chiedendo in giro non ho avuto che buone parole, sulla società e sulla cittadina. Per quanto riguarda il palazzetto ho avuto invece la possibilità di toccare con mano da avversario, ma non vedo l’ora di poter ripetere l’esperienza da alleato». Dice Gabriele. «Ho passato tre anni bellissimi a Sabaudia in Serie A3 ma ho sentito il bisogno di alzare ulteriormente l’asticella e Ortona è la miglior soluzione per continuare a crescere. Si tratterà del mio primo anno in A2 e immagino già che il livello sarà altissimo. Per carattere però sono sempre pronto a dare il massimo e a mettermi in gioco tant’è che già non vedo l’ora di conoscere il resto della squadra. Giocare in questa serie, con questa maglia e con il tifo sugli spalti sarà di certo un’esperienza entusiasmante»

GABRIELE TOGNONI

Nascita: 25/05/2000

Luogo: Alessandria

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Centrale

Altezza: 203 centimetri

CARRIERA

2023 / 2024 Sieco Service Impavida Ortona Serie A2

2022 / 2023 SSD Sabaudia Serie A3

2021 / 2022 Opus Sabaudia Serie A3

2020 / 2021 Gestioni&Soluzioni Sabaudia Serie A3

2019 / 2020 Maury’s Com Cavi Tuscania Serie A3

2018 / 2019 Modena Volley Serie B

2017 / 2018 Modena Volley Serie C

2016 / 2017 Modena Volley Serie D

2015 / 2016 Alessandria VBC Serie C