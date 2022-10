La Scav di Avezzano presenta il nuovo bus: coprirà le corse dirette ai centri commerciali

Avezzano. Taglio del nastro in Comune per il nuovo bus della Scav, società che fornisce il servizio di trasporto pubblico nel Comune di Avezzano. Un nuovo bus, tecnologico e all’avanguardia. Un investimento da 170 mila euro che sarà su strada da domani.

“Accogliamo con favore, come Amministrazione, le novità prospettate dall’azienda Scav. In un momento come questo, di estrema crisi e di incertezze vissute a livello nazionale, poter contare su imprenditori che scelgono la strada dell’investimento sul territorio non è cosa da poco”, commenta l’assessore Loreta Ruscio, con delega al Tpl e alle società partecipate.

“Il Comune”, continua l’assessore, “lavora da tempo per farsi trovare pronto all’attuazione della delibera regionale del 2019, che andrà a rivoluzionare parecchi aspetti connessi proprio al trasporto pubblico locale. Avezzano, come Comune capofila, assieme ai territori comunali della Valle Roveto, è in attesa di una risposta certa dalla Regione Abruzzo, per capire quale sia il ruolo della pubblica amministrazione nella nuova assegnazione del chilometraggio. I Comuni rovetani hanno delegato Scav e Amministrazione di Avezzano rispetto a questo progetto”.

“Quelli appena trascorsi”, afferma il presidente di Scav, Guglielmo Rocchi, “sono stati anni duri per il trasporto pubblico, caratterizzati dalle limitazioni e dai rischi legati al Covid-19. Il nostro settore è stato senza dubbio uno dei più colpiti, ma non ci siamo arresi di fronte alle criticità: questo nuovo bus è stato acquistato con la linea dei Fondi Par-Fas, nell’ambito del Piano di rinnovo del materiale rotabile su gomma e svecchiamento autobus”.

Hanno partecipato al taglio del nastro i consiglieri comunali Maurizio Seritti e Ernesto Fracassi, delegati rispettivamente alla Protezione Civile e alla frazione di San Pelino. L’acquisto è avvenuto in cofinanziamento con la Regione, che ha coperto il 65% della spesa totale.

“Per la parte restante”, conferma Rocchi, “abbiamo contribuito con risorse nostre”.

L’Iveco 70c 18, carrozzato e allestito dalla Carind, ha 40 posti complessivi. L’allestimento per il montaggio dell’elettronica di bordo è stato curato della ELMEC e comprende video-sorveglianza interna ed esterna, conta-passeggeri e rete telematica di bordo con GPS integrato. All’azienda Scav, inoltre, sono stati assegnati dalla Regione ulteriori fondi (468 mila euro in totale) da destinare all’acquisto, già a partire dal prossimo anno, di altri due mezzi di trasporto, uno a metano e uno Diesel.

“Da poco”, aggiunge Rocchi, “abbiamo lanciato l’APP e-Scav: applicazione valida per l’acquisto di biglietti e abbonamenti on line. Si tratta di un supporto tecnologico che sta andando davvero bene e che ci ha permesso di incrementare considerevolmente il numero degli abbonati, assieme all’altra agevolazione del bonus trasporti, che mira ad abbattere i costi per le famiglie”. Il voucher può essere scaricato direttamente dal sito del Ministero dei Trasporti, se si ha un ISEE inferiore a 35 mila euro. La novità lanciata stamattina riguarda l’attivazione delle corse che andranno a servire direttamente la zona commerciale di Avezzano. Gli autobus della Scav faranno tappa direttamente all’interno dei Centri commerciali “I Marsi” e “Avezzano Center” e prevederanno fermate dove insistono attività frequentate come il Mc Donalds e l’Old Wild West. Saranno 10 le corse giornaliere programmate, che andranno a collegare il centro cittadino e la stazione all’area commerciale. L’obiettivo dell’attivazione delle nuove corse è duplice: da un lato, si andrà a decongestionare il traffico automobilistico, dall’altro, si punta a creare una condizione di maggiore sicurezza stradale per i cittadini.

“Mi preme ringraziare l’assessore Ruscio”, conclude il Presidente Scav Rocchi, “che ci ha supportato sin dall’inizio nel progetto e nella messa in pratica delle rotte commerciali”.